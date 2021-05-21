Kalanlar!

Koca bir futbol sezonundan geriye neler kaldı?

Parasından başka hiçbir şeyi olmayanlarla parasından başka her şeyi olanlar arasındaki mücadelenin dökümleri kaldı.

Yapılmaması gerekenleri yapanların, yapmaları gerekenlerden nasıl vazgeçtiklerinin "inatçı belgesi" kaldı.

Fenerbahçe'de gereksiz transferlere para basanlar bir kez daha yolda kalırken, geride geleceğe borçlanmış "ihtiyar çocuklar" kaldı.

Karanlığın şeridinde yürüyenlere gösterilen ayrıcalıklar soru işaretlerinin çengelinde asılı kaldı.

Takım içinde takım kuran futbolcuların Sivasspor maçında güle oynaya kaybetmekten nasıl keyif aldıklarının resmi kaldı.

Sadece şampiyonluğu kaybettiğini zanneden Ali Koç'un hataları baki kaldı da medyadaki sırnaşık sarmaşıkların kaçacak deliği kalmadı.

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Zorlu bir futbol sezonundan geriye dimdik duran bir Sergen Yalçın kaldı.

Sergen Yalçın'ın elinde gururla taşıdığı 2 kupa ve sevginin gücü kaldı.

Bakmayın pastaya saldırmalarına, Sergen Yalçın'ı çok zaman çaresiz bırakan Beşiktaş yönetimi şampiyonlukta hükümsüz kaldı.

Karagümrük maçından sonra "şampiyonluğu kaybettik" diye gözyaşı döken Beşiktaşlı Rosier, "sevimli çocuk" olarak gönlümüzde kalırken, kasti olarak rakibinin bileğine basan ve özür dilemesi gerekirken pis pis sırıtan İrfan Can Kahveci'nin küstahlığıyla insanlık sınıfta kaldı.

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Koca bir futbol sezonundan geriye, kaybettiği şampiyonluk gecesinde bile kendi derdine düşen klasik Fatih Terim resimleri kaldı.

Çıkarlarına uymadığı için Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın uzattığı elini sıkmayan kaleci Muslera'nın giderek kimlere benzediğinin şüphesi kaldı.

İğneyi kendilerine batırmayıp çuvaldızı başka adreslerde arayanlar yıkılan hayallerin ortasında kaldı.

Zarafetin hükmü kalmadı.

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Koca bir futbol sezonundan geriye, küme düşme mahallinde teslim aldığı Trabzonspor'u mucizevi bir yolculuğa taşıyan Abdullah Avcı kaldı.

Topladığı puanların ve oynattığı futbolun Abdullah Avcı'nın kalitesine ne kadar yakıştığının belgesi kaldı.

Genç teknik adamlara görev vermeyen başkanların, kendilerini küme düşüren teknik adamlardan nasıl keyif aldıklarının parolası kaldı.

Cinayetlerin bile meşru zemin bulduğu hakemlik gerçeğinde Bahattin Şimşek'in adı vicdanlı yüreklerde "zanlı" olarak kaldı.

Sergen Yalçın'ın kazanmasıyla silah olarak kullanılan kötülüğün inancın karşısında "teklediği" gerçeği kaldı.

Hala taç atmayı bile öğrenemeyen futbolcuların saha ortasındaki sahte pozları cahillerin zavallı gösterisi olarak kaldı.

Ya da artistlik histerisi!

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Koca futbol sezonundan geriye, ele verdiklerinden fazlasını gelecek sezona saklayıp, kirli bir tencereye uymak için yuvarlanan kapaklar kaldı.

Yabancı sayısının düşürülmediği bir ülkede takımlardaki yerli futbolcular yine devede kulak kaldı.

Paralanmış bir futbol medyası, cahil mezarlığı ve ekranlarda sallabaş yorumcular kaldı.

Bazılarının elinde avucunda yalanlardan başka bir şey kalmadı.

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Biten sezonun ardından aklımda Sergen Yalçın'ın şampiyonluk gecesi döktüğü gözyaşları kaldı.

"Ağlamak güzeldir" dedim.

"Hele kalbe damlıyorsa!"