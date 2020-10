İşaret!

Fatih Terim'in pandomimlerine kurban olanlar Şenol Güneş'in emeklerinin derdine düşecek değil ya! Kaybedince tozu dumana katanların futbola anlam katan adamların önüne taşındığı medya çöplüğünde alın teri ne zaman değer buldu ki! 15 milyon Euro'luk yabancıların derdine düşenler Alanyasporlu Efecan'ın peşine düşecek değil ya! O yüzden cinayet defterleriyle veresiye defterleri arasında karalanan futbol her gün biraz daha paralanmaktadır.

H H H

Sızlanma sezonu erken açıldı. Fenerbahçe'nin transferlerinden rahatsız olmakla kendi iç yapılarının çatırdaması arasında adres şaşırtmaca oynayanlara bakıyoruz. Biz bu filmleri o kadar çok izledik ki o yüzden futboldan soğuduk. Bir şampiyonluk uğruna ne değerlerin katledildiğini gördük de gördüklerimizden utandık! Başkalarının temizliğine bahane aramak yerine herkes kendi masasının üzerini temizlemeye başlasa mesele hallolurdu ama geçti o devirler.

H H H

Sayın Mustafa Cengiz! Limitten bahsediyorsunuz da Türk futbol tarihinde 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmanın gururunu siz yaşattınız. Bir yabancı futbolcuya 10 futbolculuk, ikinci yabancı futbolcuya 8 futbolculuk transfer ücreti öderken sadece limitleri değil sınırları da aştınız. Takım ne zaman kötü giderse birilerini hedef alarak tribünlere oynamayı hiç bırakmadınız. Fenerbahçe, Comolli'yle de bonkör transferler yaptı ama limit konusunda hiç sesiniz çıkmadı. Comolli'nin Fenerbahçe'nin içine sokulmuş bir ajan olduğunu bilmeyen yoktu çünkü!

H H H

Daha önce açıkladığım bir araştırmanın sonucu; "çocuklar 4 yaşına kadar yalan söyleyemiyor." Bu da benim araştırmamın sonucu; "kulüp başkanları ve teknik adamlar 80 yaşına kadar doğruyu söyleyemiyor." Bu ülkede doğrular da kimsenin umurunda değil zaten. Yabancı bir futbolcuya üstelik devre arasında 13 milyon Euro veriliyor da başkanların yalanlarını açığa çıkaran duruşlarına üç paralık değer verilmiyorsa neyi konuşuyoruz! Bitirimliğin karşısında yelkenleri suya indiren futbol medyasını mı?

H H H

Sayın Ali Koç! Nasıl oldu da Comolli gibi birini o kulüpten içeri soktunuz? Comolli sizin değil başkalarının emrindeydi hepimiz biliyoruz. Şimdi enkazı kaldırmak için gösterdiğiniz çabaya bakıyorum da kusura bakmayın ama kendi yanlışlarınızın bedelini ödüyorsunuz. Ama şunu biliyoruz ki bu ülkede Fenerbahçe'nin şampiyonluk treni ne zaman yola çıksa ya raylar yerlerinden oynatılır ya da film içinde ilginç filmler oynatılır. İç çatışmalarını Fenerbahçe saldırısına dönüştürmenin ardındaki gerçek budur.

H H H

Sayın Ali Koç! Transferlerin her şeye yetmediği bir ülkede yaşadığınızı herhalde öğrenmişsinizdir! Fenerbahçe'nin yeni yolculuğu da tehlike altındadır ve hafta sonunda "işaret" verilmiştir! Unutmayın ki bu ülkede cinayetlerin bile meşru bir zemini vardır. Hele "kuyruk yağı" yorumcuların adalet bekçisi kesildiği bir düzende.