Çığırtkanlık!

Futbolumuzun Avrupa'daki kaydı içler acısı.

Futbolda kalite ve yaratıcılık öne çıkarılmadığı için gerçek çürüme arkada bekliyor.

Nasılsa Türkiye'de insanları uyutmanın her hali mevcut.

Güç gösterisinin boyunduruğundan kurtulamayan futbolumuz "kendi ligimizdeki" kargaşayla günü kurtarmaya soyunacak yine.

Geleceğin güzellikleri için çalışanların bu topraklarda hükmü yok.

Biz buna; "parayla ve yabancılarla emzirilen futbolumuzun içler acısı hali" diyoruz.

H H H

Fatih Terim'in kaybettiği maçlardan sonra topu taca atıp bütün günahları futbolculara yükleyen tavrı yabancı değil.

Glasgow Rangers maçında gördük ki, saha kenarında pandomim yaparak hakemleri ve sonuçları etkilemek sadece bizim ülkemizde geçerli.

Teknik direktörün namının yürümesiyle futbolcuların sahada koşmaları arasındaki çelişkinin bedelidir saf dışı kalmak.

H H H

İki gün önce eski futbolcuların ağırlıkta olduğu bir sohbetteydim.

"Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi, rakip takımlardan birinde yıllarca kaptanlık yapan eski ustalardan biri.

Gerekçelerini de sıraladı.

Gerekçenin öznesinde futbol fazla yer kaplamıyordu.

"Bu ülkede şampiyon olması en zor takımlardan biri Fenerbahçe'dir" dedim, üzerine oynanan oyunları da sıraladım.

Ardından da "futbolun bilimsel yanı her zaman güç gösterisine yenilmiştir" diye not düştüm çünkü elimde istemediğim kadar delil vardı.

Mesleğinden el çektirilen karanlık hakemleri, Abdullah Avcı'nın elinden alınan şampiyonlukları örnek gösterdim.

H H H

Fenerbahçe'nin takım olmak gibi bir zorunluluğu var, üstelik masa başında tasarlanan hikayeleri yerle bir edecek kadar güçlü bir takım olmak.

Galatasaray maçında rakip kaleye bir şut bile isabet ettiremeyen bir takımın patronu olarak "iyi oynadık" diyen Erol Bulut'un hayal denizinde kulaç atmaya hakkı yok.

Burası garip bir ülkedir burada kalitenin ve zarafetin hükmü yoktur o yüzden saha dışındaki güçlerle mücadele etmek saha içindeki mücadele kadar değildir.

Galatasaray maçındaki futbolla yetinen bir teknik adamın büyük düşündüğüne ihtimal veremedim.

Sanırım bulunduğu koltuğun büyüklüğünü ve vereceği mücadelenin sertliğini öğrenmek için fazla zaman harcamaz.

H H H

Futboldaki kaliteyi sorgulamak isterseniz, meseleye televizyonlardaki yorumculardan başlayın.

Bu ülkede yıkılması en sakıncalı duvar cehalettir.

O cehaletin sırtından geçinmek de çocuk oyuncağıdır!

O yüzden ekranlarda yıllardır "hırbo şenlikleri" sürüyor.

O yüzden toplumsal infial yaratan edepsizlerin arkasını sağlam tutanlar bu itibara (!) ortak olmayı gurur sayıyor!

H H H

Ağustos böcekleri 15 yıl yerin altında bekler.

Onların toprağın üzerine çıktıktan sonra yaşaması için 15 gün içinde kendilerine bir eş bulması gerekmektedir.

Çığırtkanlıklarının sebebi budur.

Ekranlarda edepsizliğin Oscar'ını kazanan zibidilerin ilgi görmek adına kullandıkları soysuz cümleler bulundukları yerlerini sağlamlaştırmak içindir.

Onların çığırtkanlıklarının sebebi de budur!