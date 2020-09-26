Zıkkım!

Çocuklarımız için yapılmadık sınav bırakmayanlar futbol takımları için "yeterlilik sınavı" yapmayı düşünmezler mi acaba?

Avrupa kupalarındaki aciz hallerden sonra analiz yapmaya da gerek yok. Türk futbolu ruh tedavisine karşılık vermiyor.

Avrupa kupalarındaki sonuçlardan Galatasaray'ı çıkartırsak geriye ne kalıyor?

Enkaz yığını.

Hey gidi Beşiktaş! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan takımdan geriye kalana bakın.

Bu takımı yakan Fikret Orman'a hala hoşgörüyle bakan yöneticilere de iyi bakın.

Bir takımı bu hale getirmek herkesin harcı değildi çünkü.

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Fenerbahçe'nin nasılsa Avrupa'yla işi yok, ligde iki haftalık test sonuçları da berbat.

"Eleştirilerde niye bu kadar acele ediyorsunuz Hakkı Bey?" diye sitem etti Fenerbahçeli bir tanıdık.

"Geç kalmamak için" diye karşılık verdim, "kendilerini ihbar edenlere ihtar etmek sonuçları oluşturacak sebepleri belki ortadan kaldırır" dedim.

"Bu takım düzelir" dedi de geçen sezon başında da aynı duygular içinde gezindiğini hatırlattım kendisine.

Ve noktayı koydum.

"Fenerbahçe'de tahammül edilemeyecek en önemli gerçek korkaklıktır!" H H H

Hatayspor karşısındaki Fenerbahçe'yi tanımlamak istersek;

"ayakta duramayacak halde olanlar bile birbirine omuz vermek zorundadır, yoksa takım olamazlar" notunu düşeriz.

Bir sorumlu aranırsa Erol Bulut'un peşine düşeriz.

Fenerbahçe'de hiçbir yerli teknik direktöre nasip olmayan transfer bonkörlüğü Erol Bulut için yapıldıysa, 9 kişi kalmış rakibin önüne kaleciyi liberoya çekip, bütün takımı hücum hattına ilave edebilecek kadar yürekli olmak gerekirdi.

Gerekenler yapılmadığı zaman da Erol Bulut'a mahsuben "korkaklar kazanamaz!" notunu düşeriz.

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Yarın derbi var. Fenerbahçe adına "endişeye mahal yok" diyen futbola dönüş konulu bir manevra olabilir mi?

Küçük bir ihtimal!

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçlarındaki sihri geçen sezon Saracoğlu'nda bitti.

O yüzden bu haftaki derbi maçı 9 kişilik Hatayspor karşısında cesaret sınavında sınıfta kalan Erol Bulut'un yeni sınavı.

Çünkü yakın plan çekimler başlıyor ve hayalleri kurgulayanlar en gerçekçi biçimde böyle sorgulanıyor.

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Her şeyin çivisi çıkmış da kimsenin umurunda değil.

Futbolun da medyanın da yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

Mahalledeki çocuklarla ilginç sohbetlerim oluyor bazen.

"Sadece sokakta ve kapalı alanlarda değil ekranlardaki yorumcularla da sosyal mesafeyi korumanız gerekiyor" diyorum, onları korumak adına..

Bir karatahtam var parkın ortasında.

Birkaç gün önce çocuklar için "futbol yorumcularının adam olanına ihtiyaç var!" diye yazdım.

Ertesi günü baktım ki çocuklardan birinin babası adını soyadını da belirterek yazımın altına ilginç bir not ilave etmiş.

"Ekranlar cahil mezarlığıdır!" Cümlenin altını da ben tamamladım; "onlar sadece cehaletin haracını değil çocukların geleceğini de yiyorlar!" Bu sabah o karatahtaya beklediğim notu da birilerinin yazacağına eminim.

"Zıkkımın kökünü yesinler!"