Bedel!

Pazar günkü derbinin futbol olarak açıklaması varsa;

"berbat!" İki takımı teraziye koyarsak Fenerbahçe, Hatayspor maçından iyiydi, Galatasaray, Başakşehir maçından kötüydü.

"Yenilmemenin kudreti" diye bir gerçek var ki, bu ülkede bu gerçeğin gördüğü itibara bazı gecelerde paha biçilmez.

Bence iki takım da sahaya yenilmemek için çıkmıştı.

Düşünsenize ikinci yarıda yapay bir baskı uygulayan Fenerbahçe'nin kaleyi tutan bir şutu bile yoktu.

Fenerbahçe sendromu yeniden nükseden Galatasaray'ın da futbolla ilgisi yoktu.

Ama yeterlilik kavramı kolay mazeretlerle desteklenirken, yetersizliğin üzerini örtmek çok kolay.

Çünkü herkesin oynadığı bir rol varken futbol anlam kazanmıyor.

***

Bir hakemin derbide kendini en güvenli hissedeceği ortam "beraberliktir!" Pazar gecesinin en başarısız adamı hakem Ali Palabıyık'tı.

Futbol oynatmayı düşünmek, topun oyunda kalma süresini uzatmak bizdeki hakemlerin hakemin becerebileceği şeyler değil.

Bir hakem avantaj kuralını bile hiçe sayıp oyunu durdurmayı hakemlik sayıyorsa ve böyle hakemler derbi maçları için "biçilmiş kaftan" sayılıyorsa neyi konuşabiliriz!

Gösterdiği kartlardan başka.

***

Gelelim futbolumuzun güzide futbolcularına!

En sıradan faul pozisyonunda bile kendilerini öylesine yere atanlar var ki, sanırsınız ki bir yerleri kırıldı.

Böyle adamları kabadayı dizilerindeki vurulma sahnelerinde figüran olarak kullansınlar acayip yakışır!

Bu dizilerde oynamayı hak edenler listesinde ilk sırayı Ozan Tufan'a veriyorum!

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Konya'da içler acısı bir Beşiktaş vardı ve görünen o ki bu takımı zor günler bekliyor.

Beşiktaş, Fikret Orman için "harika bir yatırım" aracına dönüştüyse ve koca kulüp böyle başkanlardan hesap sormayan yöneticilerin eline düştüyse bunlar kaçınılmazdır.

Kötülüğün koruma altına alındığı her yerde sonuç değişmez!

Sergen Yalçın, Konyaspor maçından sonra "futbolcular bundan sonra aklını başına toplar" dedi de başa toplanan akılla ayağa hükmeden zeka arasındaki gerçekleri de hesaba katmak gerekiyor.

Lens ve Umut Nayir'i gözden çıkarmakla futbol zekası sıfırlanmış adamları elde tutmak arasındaki çelişki ne olacak?

Beşiktaş'taki kurak ve mutsuz iklimi değiştiremeyenler ihtimaldir ki bu gidişle başkalarıyla yer değiştirecek.

Bu cümlenin içine herkes dahildir.

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Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'de ruh erozyonu yaşanıyor.

Bırakın kazanmayı sahada mücadele etmeyi bile reddeden adamlar var.

Bu listenin başına da İrfan Can Kahveci'nin adını yazarım.

Bu kadar yetenekli birinin ya psikolojik yardıma ihtiyacı var ya da yeni bir yolculuğa.

Giydiği formaya saygı göstermeyen birine ilgi göstermenin bir bedeli varsa onu da Okan Buruk ödeyecektir.

Çünkü yanlışları seyretmek mutlaka bir bedel gerektirir.