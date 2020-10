Feryat!

Fenerbahçe bu hafta çok şey kazandı. Diğer büyüklerden farklı bir yolculukta en azından takım olma umudunu taşırken kendini de kazandı.

Daha da kazanacak.

Ne zaman? Orta alandaki yanlışlarından vazgeçip, cesaretini ve özgüvenini üst düzeye çıkardığı zaman.

Kazanmak adına içi içini yiyen adamları sahada pasif direniş gösterenlerle bir tutmadığı zaman.

Acı ama gerçek; iyi futbolun Türkiye'de iplenmediğini anladığı zaman.

***

"Bana lig şampiyonunu söyle sana futbolun kalitesini söyleyeyim!" Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'in ligde 4 maçta golü yok, Avrupa'da ne yapacağını sanıyorsunuz?

Bir önceki şampiyon Galatasaray'ın Avrupa macerasının PSG maçında nasıl karikatürize edildiğini gördük; "fazla atmayın!" Futbolumuz bu kadar berbat haldeyken, Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısındaki futbolunu sorgulayarak ligimize kalite mi katacağız?

Yoksa ekranlardaki soytarı tiyatrolarına alkış tutup tozu dumana mı katacağız?

***

Diğerlerinden beklenmeyenler Fenerbahçe'den bekleniyor. Niye?

Fenerbahçe futbolun can simidi öyle mi?

Kumpas kurulurken "gevrek simitti!" Yıllardır her türlü adaletsizliğe yataklık edenlerin, hakemlerle elde edilen ganimetlerden payını isteyenlerin kaliteyle ne işi olabilir?

Bırakalım da futbol kendi anlatsın içindeki iltihapları! Kazanmanın her yolunu hak sayanların ve nasıl olursa olsun şampiyonluk duygusunu bu topraklarda canlı tutanların öldürdüğü değerler değil mi bugünleri doğuran?

Kurulan futbol dışı sistemin kuraklığını uzun yıllar yaşayacağız!

Ucuz gösteriler eşliğinde!

***

Kasımpaşa karşısında içler acısı bir futbol oynayan Galatasaray'da Fatih Terim maç bitmeden sahayı terk etti.

Yarına hiçbir yatırım yapılmayan ve sadece günü kurtarmak üzerine kurulan futbolumuzdan enstantaneler izliyoruz.

Bir futbolcuya 10 futbolcunun ücreti ödenirse ödenecek bir bedel olacaktır.

O yüzden şimdi "kızma birader" oynamanın tam zamanı.

***

Beşiktaş'ın çökertilmiş haliyle Sergen'in gecikmiş isyanları arasındaki köprüde başkan Ahmet Nur Çebi duruyor!

Bugünlere boşuna gelinmedi.

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın kasasını boşaltmanın sanığı olarak mahkemeye çıkmasını beklerdik.

Kendisine "paralar nerde" diyenlere "sen mi kazandın?" diyen bir firari bir başkanın Bodrum'daki otelinden adliye koridorlarına uzanan yolculuğunu canlı izlemek Beşiktaş camiasının hakkıydı.

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın yönetimindeyken yanlışları seyrettiği için bu hesap sorulamadı.

Bazen koltuklar üzerinde insan olsa da boştur!

***

Tek kefeli futbol ekonomisinde terazilerde okka yoktur cukka vardır.

Ligimizi yabancı bataklığına çevirenlerin sorgudan muaf olması kimseye tuhaf gelmesin!

Kulüplerin içini boşaltanların jet yolculukları, uyduruk apoletler üzengiler atlar, katlar!

Geç kalmış feryatlar için şarkı bile yazılmıyor artık.