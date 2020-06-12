Sen futbolsan! Sevgili futbol!

Bugün seninle yeniden buluşuyoruz. Bizler virüs günlerinde yokluğunu hissederken kulakların çınlamıştır eminim. Senin asaletini rivayet saymadık, o yoksul yıllardaki duruşunu biliriz. Kurallarını herkese aynı biçimde uygulardın. Futbolcuları renk ayrımı yapmadan sevmeyi senden öğrendik. Futbolcu olma hayalini seninle kurduk, taş kale maçlardan kalan dizlerimizdeki yaralar senin eserin. Senin için otobüsler kaldırdık, şehirleri kaldırdık ayağa. Biletleri paramızla aldık, insanları tetikçi olarak kullanan yöneticilerden değil. Üzerimizde ne bıçak taşıdık ne çete kurduk sadece tribünlerini doldurduk. Seni bu kadar seviyorsak sebebi var. Sen futbolsan harbi ol, yiğidin hakkını yiğide ver!

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Ne usta fotoğrafçıların vardı, top ağlarla buluştuğunda basarlardı deklanşöre. Ne asil yazarların vardı, yazdıkları gazeteleri yerde bile görsek satır satır okurduk. Sonradan iki kelimeyi bir araya getiremeyen cahillerin eline düştün, ekrandaki soytarıların diline düştün. Adaletin zili çalarken ördeklerin suya daldı. Harcın alın teri ve emekti, borcun bizlerin sana gösterdiği sevgiyi ve saygıyı çocuklarımıza geri ödemekti. Parayı gördükten sonra değiştin, haklıdan değil güçlüden yana oldun. Az kazık atmadın az hırpalamadın çocuklarımızı. Yalanlarını yüzüne vurmaktan yorulduk. Sen futbolsan çocuklarımıza borcunu öde, işte sana fırsat!

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Sana olan aşkımızı hiç ihmal etmedik, ruhumuzun vekaletini bile verdik. Gizlimiz saklımız yoktu mektuplarımızı ağzı açık gönderdik. Nostaljiyi inkar ettin, sövgüyü hakareti ve bel altından vurmayı destekleyenlerin saflarına geçtin. Sportmenliğin yoluna taş koyanlarla dürüstlüğe baş koyanlar arasındaki mücadelede kötülerin koluna girdin. Zorbalardan korktun ağzının payını veremedin çirkinliklerin, üstelik utanmadan ödün verdin! Sen futbolsan asil duruşunu göster, eski zamanlardaki delikanlı gömleğini giy.

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Her taşın altından çıkan kirli adamların var, özellikle sezon sonlarında haksızlık meydanına da çıkıyorlar. Kalleş düdükleriyle birilerine koltuk çıkıyorlar da sesin çıkmıyor. Tasarlanan her cinayetin bir faili varsa o hakemlerin hala sahalarda ne işi var? Tetikçi hakemlerin sadece seni değil çocuklarımızı da sırtından vurduğunu neden görmezden geldin? İhanetleri düğün alayı gibi yaşayanları hangi yüzle seyrettin? Yalana doymayanlar insanları gerçeğe doyuramaz, böyle hakemlerle aslında kendi ruhuna ihanet ettin. Sen futbolsan rezil rüsva olma adam ol!

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Virüsle geçen zamanda kendini sorgulamışsındır! Sen futbolsan bütün çocukların aşk hikayesi olduğunu da bilirsin! O yüzden senin gerçek seyircilerin çocuklar. Seni büyük yapan da o çocuklar. Eğer yine aynı karanlık filmleri çevireceksen o çocukların gözüne görünme! Git ne halin varsa gör!