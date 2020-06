Teşvik!

Futbolculuk döneminde Denizlispor'da oynayan Mesut Bakkal'ın, 1987 yılında İstanbul'da 1-1 berabere biten Beşiktaş-Denizlispor maçında teşvik primi aldığını açıklamasından sonra gelişen olaylara baktım.

Beşiktaş o sezonun şampiyonluğunu Galatasaray'dan geri istiyor!

Bu ülkede her büyük takımın bir diğerinden isteyeceği şampiyonluk mevcuttur.

Benim garibime giden yıllar önce de olsa utanılacak bir eylemi gururla ifşa eden Mesut Bakkal!

Utancın adı ne zaman gurur oldu?

"Kariyerim boyunca etik değerlere uydum" diyen bir teknik adamın futbolculuktan kalan alışkanlığını teknik direktörlükte sürdürmediği ne malum?

H H H

Aslına bakarsanız bu ülkede kirli insanlar hiçbir zaman hesap vermedi hatta ödüllendirildi.

Zalad gibi biri Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesinde her türlü numarayı çevirdi ve sırtından vurduğu Beşiktaş'ın kalesini korudu, hem de alkışlarla.

Sonraki yıllarda futbolumuz büyük gelişme kaydetti!

Paranın çoğaldığı yerde insanlık azaldı. Mafya sistemi egemen güç oldu, futbol ve adalet gerçeği koca bir yalan oldu.

Neler gördük neler, sadece utananı görmedik.

İsimleri tarihe geçen tetikçi hakemleri kim unutabilir?

Sahada kazandıklarını masada kaybedenleri kim inkar edebilir?

Her türlü pisliğin üzeri bir güzel örtüldü, kirli adamların sırtı sıvazlandı da Fenerbahçe'yi elden ayaktan düşürme projesinin adına "şike soruşturması" dendi.

Bedeli de başta Aziz Yıldırım olmak üzerine bütün Fenerbahçe camiası tarafından ödendi.

Diğer büyükler ellerini ovuştururken!

H H H

Herkes aynaya baksın!

Bu ülkenin futboluna korkuyu, hakemle iş bitirmeyi ve bilumum karanlık güçleri sokanların yüzleri buruşsa da aynalar buruşmamış resimler karışmamıştır.

Vicdanlı insanlar bilir, adalet futbolun yalanıdır.

Mesele formanın üzerindeki yıldızsa gökte yıldız çok.

Önemli olan o yıldızın alın teriyle süslenmiş olanıdır!

H H H

Böyle mi olmalıydı?

Parayı görünce kendinden geçenlerin dünyası mı olmalıydı futbol?

Bir şeye tutulmaya futbolla başlayan çocuklar büyüdükçe yalana ve harama mı tutunmalıydı?

Bir şampiyonluk uğruna çocukları bu kadar zehirlemenin, toplumu birbirine düşürmenin ne gereği vardı?

Aldığı teşvik priminin gururuyla yıllardır yaşayan Mesut Bakkal'ın yıllar sonra bile hayatında gurur duyacağı başka bir şey yok muydu?

Belki de yoktu!

Çünkü kendisinden daha büyük çirkinliklere imza atanların omuzlarda taşındığını gördü ve geçmişiyle gurur duydu!

Onu futbolcuyken "teşvik edenlerin" istediği de buydu!

H H H

Virüs nedeniyle sekteye uğrasa da bu sezon Trabzonsporlu Cemil Usta sezonu.

O Cemil Usta hem futbolculuğun efendisiydi hem formasının.

O formadan yağmur gibi akardı ter.

Cemil Usta'yı şimdiki gençler bilmez.

Onun fotoğraflarıyla bile tanışmayanlar için böyle bilgilerin bir önemi olduğunu da zannetmiyorum.

Çocuklarımızın bilinçaltına çirkinlikleri enjekte edip, onları kirli kazanca teşvik edenler için nostaljinin ve asaletin zerre kadar hükmü yoktur.