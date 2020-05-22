Eski defterler

Kimse inkar edemez bu ülkede parsayı futbol topluyor. Özne para olduğu içindir ki sistem sadece kazanmak üzerine kuruluyor. Birçok değerlerin kaybedilmesi mevzu bahis olmuyor da kulüplerin batağın eşiğine gelmesi büyük sorun oluyor. Kim batırdı kulüpleri başkanlardan başka? Kim hesap sorabildi Fikret Orman gibilerine? Görev bilinciyle yanlışları paylaşanlar mı? Yoksa milyonlarca dolarlık kayıpları hatır gönül meselesine dönüştürüp hala paslaşanlar mı?

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İthal oltalarla balık tutma ustalığına soyunanlar için deniz bitti de kara göründü mü? Gencecik yerlilerle milli takımda kazanılan zafere bakıp kaçan balıkların büyük olduğunu görmeyenler tatlı su balıklarının peşine mi takılacak? Yeni para kaynakları düzlüğe çıkmak için mi kullanılacak birilerini zengin etmek için mi? Açık kalp ameliyatlarında kalp durdurulur ve sonrasında hasta hayata döndürülür. Kulüpleri yanlışların duracağı bir düzen mi bekleyecek yoksa aşının bulunmasını mı bekleyeceğiz hep birlikte!

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Ligler başlayınca seyirci olmayacak ama yanlışlara seyirci kalanlar ne olacak? Ligin ikinci kez başlamasıyla onlar yine var olacak mı? Steril şartların oluşmadığı bir düzende tek umudumuz dezenfektan mı olacak? Tetikçilikten fişlenen hakemler yeni afişlerini mi bastıracak "virüs bizi bile adam etti" notuyla birlikte? Yoksa her şey eskisi gibi mi olacak?

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Bir pozisyon için ortalık yangın yerine çevrilecek mi yine? Bir yanda insani değerler öte yanda mutlak başarı, hangisine öncelik tanınacak? Zamanın insafına mı bırakacağız her şeyi? 8 maçlık macerada bir maçta bile puan kaybına tahammül olmayacağı ortadayken "önce şu ligi sağ salim bitirelim" duygusu havada mı kalacak? Yoksa birbirlerini yemekle geçinmenin şartları yeniden hayata mı geçirilecek?

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Yorumcuların haksız yargıları için sargı bezleri dağıtılacak mı? Haklara saldırı gücü üstünlüğünü mü gösterecek yine? Takım ayırma adam kayırma metodu utanç verici sayılacak mı? Maçlar seyircisiz oynanacak ama evlerde kapalı gişe, yapılacak totemler de caba! Peki, maçlardan sonra sosyal medya mezbahaları kurulacak mı acaba? Kendinde olmayanı başkasında aramaktan vazgeçecek mi insanlar?

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Bir dolu soru ve beklenen cevaplar. Futbol sadece seyredilmek için değildir sorgu gerektirir. O sorgunun virüs günlerinde vicdanlarda yapıldığını umuyor ve güzel şeyler hayal etmek istiyorum. Çünkü hayatın sınandığı bir zaman diliminden geçiyoruz. O yüzden adaletsizliği de virüse yakalanmak kadar tehlikeli saymalıyız. Rafta açık unutulmuş eski defterler iyi defterler değil çünkü.