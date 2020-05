İnsani değer

Bazı meslekler sebepsizce sevilir.

Futbolcuların seveni çoktur, özellikle çocukların hayallerinin sokağında onların isimleri yazar.

Ve o yüzden hepimiz çocukluktan kalma futbol sevdasının kusurlarıyız!

Biz buna delice sevmek diyoruz.

Doğaldır ki futbolu özlüyoruz ama insanlar daha neleri özlemiyor ki!

H H H

Kulüplerin bazıları, maçların oynanmasını istemiyor.

İnsani değerler özne yapılırsa bu karara bütün kulüplerin saygı duyması gerekiyor.

Peki, ligin sonu ne olacak?

Aynı sezona iki kere girilmezken meselenin içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyoruz!

Herhalde oluşturulan şartlar insan canına tehlike arz ediyorsa koca bir ligin sonucu da kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum.

Madem öyle!

H H H

Bazı kulüpler batıyoruz yangınında!

Kulüpler batıyorsa kendi yanlışlarının bedelini ödediği için batıyor.

Bütün hayatlarını yayın gelirleri üzerine kuranlar, olmayacak adamlara milyonlarca dolar akıttıkları için kendilerini niye suçlamıyorlar?

Büyük kulüplerde en sıradan futbolcunun aldığı ücret yıllık 10 milyon liradan başlıyor!

10 milyon euro'ya alınıp "3 milyona yok mu alan?" diye verilen ilanlar da caba!

H H H

Sonuç olarak hiçbir para insan canından önemli değil ama Türkiye'de hiçbir meslek sahibi de futbolcuların şartlarına sahip değil.

O kadar para kazanmaları onların canlarını tehlikeye atmalarına gerekçe olamaz ama aynayı diğer meslek sahibi insanlara da tutalım.

Hala metrobüslerle işine giden ve ekmeğinin peşine takılan insanlarınki de can.

Sağlık çalışanları bu virüs ortaya çıktığından beri uykusuz gecelerle arkadaş oldular içlerinden canlarını verenler oldu.

Polisler zabıtalar her gün sokaklarda ölümün menzilinde virüsle burun buruna yaşıyor.

Onlara ne diyeceğiz?

"Bu ülkede futbolcuların canından gayrısının önemi yok mu?" diyeceğiz?

Hayatın her anında maden ocaklarında çalışmak virüs ortamında futbol oynamaktan az mı tehlikelidir?

Üstelik o maden işçilerinin ne yarını var, ne de yarından sonrası.

H H H

İnsana saygıya gelince.

Sakatladığı rakibi yerde kıvranırken dönüp bakmayanlar da futbolcu!

Çok mu zordu yere düşeni kaldırmak, kaldırmayanı gördük.

Çok mu zordu yeteneğini sevgiyle katlamak, birbirlerinin üzerine atlayanları gördük.

Vicdan saat gibi işler vicdanın dili bütün dilleri susturur.

Ama bizim ülkemizde paranın vicdanı bile susturduğunu gördük.

H H H

Şartlar olumsuz hale gelirse ligler oynanmasın ama para konusunu duymak istemiyoruz.

Büyüklerin şampiyonluk uğruna harcadıkları sadece para değil, ülkenin geleceğidir.

Çünkü para futbolun virüsüdür!

Para transferlerde kazıklanmaktan ve kompleksleri dışa vurmaktan başka bir halta yaramaz!

Biz de diyoruz ki; bundan böyle parayla değil insani değerlerle yönetilsin kulüpler.

O zaman cana verilen değer sadece virüsler ortaya çıktığı zaman konuşulan bir konu olarak kalmaz, insanlık baki kalır!

Unutulmasın ki kulüpler tarihlerini parayla yazmadı.