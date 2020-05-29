Su ve sürahi!

Futbol resmileşmeden önce tek hakemle oynanıyordu.

O zamanlar şimdiki gibi artistik forma numaraları ve sırta yazılmış isimler yoktu.

Maçta 5 numaralı formasıyla iki takımın santrhaflarının ceplerinde beyaz bir mendil olurdu.

Kimin yarı alanında tartışmalı bir pozisyon olursa o santrhaf cebindeki beyaz mendili çıkarıp hakeme sallardı.

O mendillerin nice yan hakemin bayraklarından daha haysiyetli sallandıklarına hiç şüphem yok.

VAR sisteminde bile YOK edilen adaleti gördükten sonra!

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60'lı yıllarda büyük takımlardaki futbolcuların büyük boy posterleri yayınlanırdı dergilerde.Futbolcuların birçoğu evli ve maçtan önce çekilen fotoğraflarda yüzükleri parmaklarında.Şimdiki gibi parmaktaki yüzüğü bantlamak yok.Parmağını rakibinin gözüne sokacak kabalık hiçbir futbolcuda mevcut olmadığı için kuşkusuz.

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Bilgisayar züppeliğine gerek yoktu, nostaljisi başkaydı futbolun.9 numara golcüydü de "gizli santrfor" diye bir gerçek üretilmişti gerçek santrforun sahadaki dublörü niyetine!Aslında gizlisi saklısı yoktu her şey ortadaydı.Ve güzeldi her şey temizdi, masumdu.Paranın futbola egemen olmasından sonra futbol kirlendi.Para sonuçları etkiledi para haysiyeti yendi.Hakemler açık açık oynadı kozlarını, şampiyonu bile belirleyecek kadar ileri gittiler.Kaba saba adamlar adaleti ve sportmenliği lağvettiler.Şampiyonluk kupalarının içi alın teriyle dolmaz oldu.

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Bunca güzellik elden gitmişken futbolun geleceğinde bütün meseleyi hala para üzerine kuranlar var.Futbolu ekonomik olarak zor günler bekliyormuş.Bu ülkede futbolcuların şartları hangi meslek erbabında var?Bir yabancıya 10 milyon Euro , sıradan bir yerli futbolcuya 2 milyon Euro verenler ekonomiyi batırmıyorsa kim batırıyor?Temeli para üzerine kurulu hiçbir gerçeğin ruhunda insanlık yoksa bunun vebali kimlere ait?Simit satarak evini geçindirmek zorunda olanların ekonomisinden haberleri var mı?Bir doktorun ömrü boyunca kazanamayacağı parayı bir futbolcu 6 ayda kazanıyorsa futbolun ekonomisi yere batsın!İnsanlık ayağa kalkar belki sportmenlik adalet!Futbolumuzu bu hale düşüren sanıklar ayağa kalkmasa da!

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"Para da para!" diye sızlananlar biraz da insanlık hukukunun marka olmasına yapsın yatırımlarını.Çünkü para kendisine güvenenleri bile mahcup etmiştir de insanlık hukuku en çok kendisine güvenmeyenleri mahcup etmiştir.Ayrıca para varken kulüp yönetmek maharet değil, maharet imkansızlıklardan mucize yaratmak.Ancak o zaman tarihe geçiyor insan.

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Her şey bir şampiyonluk uğrunaysa, bu ülkede takdir edilecek şampiyonlukların modası geçti!Hakemliğin yan odalarından özel izinle geçen nice şampiyonluklar gördük.O yüzden yüreklerdeki izleri ne tarih silebilir ne aşınan zaman.Parayla yıkanacak bulaşıklarla da futbolu temizlemek mümkün değildir.Yabancılara su gibi para harcayıp kendi gençlerine güvenmeyenler, yere düşüp kırılan sürahinin derdine mi düşmeli yoksa harcanan suyun mu?Önce bu sorunun cevabını versinler!