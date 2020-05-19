Ali Koç'un açıklamalarına ve Fenerbahçe'nin başarısızlığına gösterdiği gerekçelere baktım.

Birinci sırada futbolcuların konsantrasyon sorunu.

Geçen sezon Saracoğlu'nda Beşiktaş'la oynanan ve berabere biten maçtan sonra Ali Koç'un basın toplantısını hatırlıyorum.

Altyapı hocaları maçtan önce futbolculara "bu maçı kazanamazsınız" demişti de Ali Koç'a göre futbolcuların moralini bozmuşlardı.

Sayın Ali Koç! Futbolculara arka çıkarken Fenerbahçe'de forma giymenin maden işçiliğini o gün elinizin tersiyle itmiş oldunuz.

Bir altyapı hocasının kıytırık sözüyle morali bozulan futbolculara Fenerbahçe tarihini öğretmek varken!

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Fenerbahçe'deki enkaz raporunun ikinci sırasında takım için rekabetin yükseltilememesi vardı.

Saltanat takımlarında işçilik itibar görmez.

Onları görecek göz de teknik heyette ve yönetim katında mevcut değildi.

"Aleyhimize yapılan fahiş hakem hataları öyle boyuta geldi ki; sıralamayı etkiledi." Sayın Ali Koç!

Evet, hakemler hırsızdı ama futbolcular da hırssızdı!

Özel olarak yetiştirilmiş Ümit Öztürk gibi hakemlerin organize olması kadar, 9 kişilik rakibini yenemeyen Fenerbahçeli futbolcular da sıralamayı etkiledi.

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En çaresiz cümle sonda kalmış.

"Takımda bizi şampiyon yapmayacaklar havası vardı." Sayın Ali Koç! Siz de biliyorsunuz ki futbolda adalet ve asalet sadece ütopyadır artık.

O yüzden her şampiyonluk alkışlanmıyor.

Onurlu insanlar için şampiyonluğun rütbesi hala alın teri hakemler değil!

Fenerbahçe'nin tarihi nice zorlu şampiyonluklarla doluyken, büyük kulüpler göğüslemek istediği ipin boynuna dolanacağını göze almalı.

Fenerbahçe dava takımıdır "sizi şampiyon yapmayacaklar" masalına kendilerini yem eden acizler takımı değil.

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Sayın Ali Koç! Eğer 2 sezonun gerçek anlamda sorgusu yapılacaksa başarısızlığın tek sebebi sizsiniz.

"Bu kulüpten içeri giremez" dediğiniz adamı medyanın gazıyla takımın başına getirdiniz.

Transferleri siz yaptınız yabancılara olmayacak paraları siz ödediniz.

En büyük yanlışınız da elini Fenerbahçe kasasına uzattığı halde Comolli'nin yanlışlarında inat etmenizdi.

Büyük yürüyüş dile güzel geldi ama bir şampiyonluk uğruna günü yakalamak isterken geleceği kaçırmak var ya asıl kayıp da buydu.

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Şampiyon olamamak büyüklükten bir şey kaybettirmez.

Bir Fenerbahçe taraftarının yıllar önce bana gönderdiği faksı unutmadım.

"Kazandığında sevmiyorum seni kaybettiğinde sevdiğim kadar!" Futbolcu beyler milyon dolarlar alacak ve çıt dendiği zaman bozulan moralleri özne olacak öyle mi?

Sayın Ali Koç! Futbolculardan alacaklısınız ama taraftara borçlusunuz!

Bundan sonraki yolculukta daha sert virajlarla ve daha derin tuzaklarla karşılaşacaksınız.

O yüzden gençlere güvenin, kürkçü dükkanının önünde dolanıp duran tilkilere değil!