Altın kafes!

Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor.

Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok.

Bütün mesele ligi bitirebilmek.

"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.

Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor.

Biraz cesaret lazım.

O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?

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Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.

Ne sosyal medyanın gazına gelir ne taraftarın ne de yağcı medyanın Şimdiden gelecek sezonun teknik direktörünü seçer "sonuna kadar arkasındayım" diye gücünü ortaya koyar..

Yeniden yapılanmanın bütün sorumluğunu yeni teknik direktöre bırakır, Fenerbahçe kasasını kurcalayan menajerlere değil.

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Fenerbahçe'de bir başkanın dil iziyle parmak izi değişmez.

O yüzden sözü senet yerine geçer ama geçmediğini gördük.

"Bu kapıdan giremez" denilen adamı sosyal medyanın gazıyla takımın başına geçirdiğini gördük.

"Hafıza-i beşer insandır şaşar" deyip bizim tanıdığımız Ali Koç'un hangi şartta olursa olsun sözünün arkasında durmasını bekleyenlerdeniz.

Aynı yanlışlara düşmeyeceğini umut edenleriz.

O yüzden Ali Koç'un teknik adam konusunda başkan duruşuna ihtiyacı var medya gazına değil.

Fenerbahçe büyüklüğün ismidir hiçbir teknik direktörden cevap beklemez, bekliyorsa yandığının resmidir.

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Üst ligde alt ligde onlarca yetenekli genç var.

Koca Fenerbahçe'de böyle futbolcuları arama ve tarama ekibi yok mu?

Varsa hatır gönül işine mi soyunuyorlar?

Bereketli tarlaları sürmek Fenerbahçe'nin içini oyan yabancıları bu takımdan sürmekle başlar.

Şampiyonluk sözü vermekle meselenin hallolmadığını gördük.

Başarısızlığın günahlarını hakemlere boca etmenin çıkar yol olmadığını da biliyoruz.

Ali Koç kendisinden önce dikilen ağaçların kuruduğu gerçeğine sığınmakla, bir tane ağaç dikmediği gerçeğinin arasındaki tarzını sorgulamakla yükümlüdür.

O yüzden başlayan ligin Fenerbahçe için tek amacı gelecek sezonların takımını kurmaktır, günü kurtarmak değil.

Sarı ile lacivertin korkuyla renklendiği görülmüş değilse bu takımı yönetenler biraz da gençlere eğilse hiç fena olmaz.

Yoksa büyük yürüyüş masalında yürü yürü yollar bitmez, hayallerin ömrü de böyle bir yürüyüşe yetmez zaten.

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Fenerbahçe bu ülkenin en yalnız kulübüdür ama onu özel yapan da budur.

Büyüklüğüne mahsuben adı silinmez kalemle yazıldığı için kolay okunması kurgulanmıştır.

"Fe-ner-bah-çe." Unutulmasın ki Fenerbahçe alıngan kuşlar değil Kanarya kulübüdür.

Onlara doğarken uçmak öğretilmiştir "altın kafeste" sızlanmak değil.