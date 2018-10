Ali Koç bu adama fena ÇARPILDI!

Her şey bir adamla başladı. Comolli adlı sinsi tüccarla. Sezon başından beri yazılan mektuplar okunmadı da bu adamın Bursaspor'a 700 bin euro'ya önerilen bir futbolcuyu Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya kakalamak istemesi de hiçbir Fenerbahçeli yöneticiye dokunmadı. Comolli de kurdu saadet zincirini, getirdi çürüklerini ve kendi kasasını doldurdu. Şimdi Fenerbahçe'nin rakiplerinin kahkahaları duyuluyor. Hiç bu kadar keyif almamışlardı, Fenerbahçe'nin bir sezona başlangıcından! HHH Rize'deki bozgunun ardından futbolcuları işaret eden Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculardan hesap sormaktan bahsetti. Eğer bir hesap sorulacaksa adil bir yargı olsun. Comolli gibi bir adama günahların kapısını kendi eliyle açan Ali Koç'a soralım. "Siz işyerinizde elini kasanıza uzatan bir adamın ertesi günü işe gelmesine izin verir misiniz?" "Mayası bozuk adamlara transferi teslim etmenin nelere bedel olduğunu şimdi fark ediyor musunuz?" Comolli'nin yüklendiği ideal falan yoktu, mesele sadece komisyondu Fenerbahçe'nin geleceği değil! Ali Koç kabul etsin; bu adama fena çarpıldı! Hem milyonlarca euro! Hem koca bir sezon! Ve bu adama hala gözü gibi bakıyorsa kusurumuza bakmayacak! Kurduğumuz cümlelerin! HHH Fenerbahçe yağcıları bugünlerin temellerini attılar. Acı gerçekler de bu goygoyculara her hafta tokat attı. Düşünsenize, koskoca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi de bir yalakalık izdihamı yaşandı. O maçtan sonraki gazete başlığına bakın; "Fenerbahçe rahatladı!" Fenerbahçe'nin kaderi elbette gazetelerde yazılmaz ama Ali Koç sorgulamayı sürekli erteledi. Fenerbahçe'nin yeniden yapılanıyoruz düşüncesinden başka bir alternatifi olmaz mı? Her yenilgiye kılıf bu mu yani? Sanırsınız ki bir alt kümeden çıkıp Süper Lig'de tutunmaya çalışan bir takımdan bahsediliyor. Medyanın doldurduğu yağ kazanlarının içinde kimler yıkandıysa futbolculardan önce onlar hesap versin! HHH Evet, futbolcular da ruhsuz ve kimliksiz! Fenerbahçe yeniden yola çıkarken düşen "yıldırım"ların yolu aydınlatacağı falan zannedildi galiba! Takım yenilenirken gidenlerin yerini dolduran ıskartalara bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Reyes içi boş palto olarak portmantoya bile asılmaz bırakın takımda olmasını! Olan en vefalı adama oldu: Volkan Demirel'e! HHH Boşaltılan sadece kasa değil, kahrolan insanlar. Fenerbahçeli yöneticiler, teknik kadro ve futbolcular hepsi bir oldular, en çok çocukları aldattılar, onları ağlattılar. Bir yeğenim var pazar gecesi köşeye çekildi. Onun sözcülüğünü ben üstlendim! "Fenerbahçe büyüklüğünden bir şey kaybetmiyor ama bir şeyler küçülüyor gözümde. Bugünleri yaratanların hepsi bu cümleye dahildir!" Kimsenin kredisi sonsuz değildir. Aziz Yıldırım'ın kredisinin bile tükendiği bir futbol gerçeğinden söz ediyoruz. Tarihten ders çıkartamayanları gözden çıkarır hayat! Adı ne olursa olsun!