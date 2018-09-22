Varyete!

Fenerbahçe kim Dinamo Zagreb kim?

Ama sıradan bir takım karşısında bile karikatürize bir sonuç.

Şampiyonlar Ligi'nden elendiği zaman goygoycu medya Fenerbahçe'nin rahatladığını yazmıştı.

Fenerbahçe'nin kaybettikleriyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde keyif yapıyor şimdi.

Ve o goygoycular futbolsuz Konya maçını da kahramanlar alayına çevirdiler.

Sahte övgülerin ömrü kısadır.

Ama acı olan Fenerbahçe'de yöneticilerin hayallerle beslenmesi.

Medyanın yağcılığı terapi yerine geçiyor belki de!