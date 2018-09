Fotoğraf!

Konya'da sadece galibiyet fotoğrafına bakarsak, Fenerbahçe'yi tarihi kayıpların kıyısından döndüren talihli bir galibiyet görürüz.

Rötuşlanmış mutlu aile fotoğrafına bakarsak bir dolu soru işareti görürüz.

Ama cevaplar bir süreliğine uyutulmuştur.

Ne de olsa dayatılan bir gerçek var; yeniden yapılanmak!

Bir galibiyet Fenerbahçe'yi bu kadar sevindiriyorsa.

Konya maçı sonrası görüntüler Piramitler önünde hatıra fotoğrafı çektiriyormuş kadar değerli sayılıyorsa.

Fenerbahçe'nin nasıl bir krizin kıyısında gezindiğinin de resmidir.

"Önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans Konya'da ilk defa yanımızdaydı" diyen Cocu'ya da hatırlatmak gerekir.

"Şansınızı yeteri kadar denediniz, biraz da futbolun peşine takılın!" Çünkü Fenerbahçe'nin kalitesi işi şansa bırakmaz!





***



Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği elindeki yerli futbolcular.

Devrimin kanatlardan başlaması gerekiyor ama ne oralar dokunulmaz!

Ne diyelim; uçurumu sevenlerin kanatları olmalı.

Yabancı transferlere ve yorumlara gelince.

Gidenlerin yokluğunu kalp krizine benzeten Cocu'nun, gelenleri nasıl karşıladığını söylemeye gerek kalmıyor.

Ama medyada bir övgü bir övgü sormayın gitsin.

Oysa daha görecek çok şeyimiz var.

Yılda 5 milyon euro'ya mal olan adamların bir asistle ya da "çok çalışıyor" yorumuyla aldıklarını ödeştirmesi mümkün değildir.

Ben Alex'in benzerini arıyorum Fernandao'nun değil.

Ben başoyuncuyu arıyorum, bir sahnelik pozların adamını değil.

Gördüğüm zaman alkışlarımı da eksik etmem cümlelerimi de.

Ben gençlerden yanayım.

Barış Alıcı'yı geçen yıllarda olduğu gibi silip atacaklar ya ona yanarım.

Not: Fenerbahçe arka arkaya 10 galibiyet de alsa, bazı adamlar için düşüncelerimiz asla değişmez.

Menajer ajansı ortağı Comolli'nin bizim gönlümüzde kendini temize çekme şansı yoktur.

Ne yazık ki; Fenerbahçe'nin kalbine yerleştirilen bu adamı işaret etmenin de hükmü yoktur.

Nasılsa kara kutulara bile uçak düştükten sonra bakılır.





***



Her sezon yeni haksızlıklarla yüz yüzeyiz!

Hakemler için VAR olan gerçekleri değiştirmedikçe, hangi sistemi getirirseniz getirin fayda etmez.

Düdükler sahibinin sesi çünkü adaletin değil.

O yüzden ülkede güvenilir bir tane hakem YOK!

Beşiktaşlı Medel'i ikinci sarıdan sahadan atan bir adamı hakem diye nitelendirmek hiçbir kitaba uymaz.

Temsili adalet fiyaskosu.

Halil Umut Meler'i sezon başından beri izleyin neler yapmış neler!

"Böyle adamlar için üçüncü ligde maç yönetmek bile fazla" desek haksızlık etmeyiz Birçoklarına iyi bakın.

En güvenilir isimler bile şimdi harika eyyamcı!





***



Bazen ayrıntılarda çok şey gizlidir.

Antalyaspor karşısındaki Başakşehir'e baktım da, öncelikle dikkatimi çeken Mert Günok oldu.

Bir libero gibi oynadı ve neredeyse her topu oyuna ayağıyla soktu.

Savunmadan başlayan yaratıcılık sisteminde aktif bir rol aldı.

Topu ayakla oynayan bir kaleci gerçeği diğer kalecilerin kendilerini yenilemesi için zaruri bir ihtiyaçtır diyorsam.

Futboldaki yaratıcılığın simgesi Abdullah Avcı'nın da hakkını vermiş olurum.