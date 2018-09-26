Çürük tahta!

Gerçekleriyle yüzleşmeyenler günahlarıyla sözleşir. Gördük ki Fenerbahçe'de futbol; ölmüş aşklar projesi. Hayal perdesinde renkli fragmanlar var, gerçekte yıkım! Nasıl ki çürük tahtalar çivi tutmaz, bu takımın iyi futbolla ilişki kurması da bu şartlar altında mümkün değil. Her hafta hayalleri yeniden boyamakla bu işler olmuyor. Yine asıl meseleyi işaret etmekle yükümlüyüm. Bu takımın başına gelebilecek en büyük felakettir Comolli. İkinci bölüm; altıncı perde. Comolli'nin transfer ettiği futbolcuların yüzünden detay alın bakalım ne görüyorsunuz? Duyulan kuşkulardan başka! HHH Cocu; Fenerbahçe'nin sabır kapasitesini ölçmek için göreve getirilmiş bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin sezon başından biri kendini bu kaçıncı ihbarı? Kaçıncı futbolsuz gecesi? Görünen o ki bu takımın futbolla tanışması uzun zaman alacak. O zaman da Fenerbahçe'den kim bilir neler alacak. HHH Ama bakıyorum da, Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular bu şartlar altında hala eleştiriyi reddediyor. Goygoy istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nden elendiklerinde gazetelerde atılan "Fenerbahçe rahatladı" başlığındaki yağcılığı görmek istiyorlar galiba. Eleştirilme şartlarını oluşturan gerçekleri eleştirenler kendileri peydahlamadı. Her şey ortada! 6 maçta 11 kayıp puan. Jeneriklerde yeniden doğmak yazıyorsa okuyalım! Ama Fenerbahçe'nin canına okuyanları yazmamızı da çok görmesinler. Eleştiriyi soğuk savaş olarak algılayanlar varsa, sıcağı sıcağına yanlışların önünü kesecek tedbirler geliştirsinler. Trajedileri yenilemek için daha çok çalışmak gerekiyor! HHH Bilmiyorum futbol medyasının haberi var mı? Ligin tepesinde Başakşehir diye bir takım var, 5 sezondur zirveye oynuyor. Ülkede borcu olmayan ender kulüplerden biri. Takımın başında zarif bir teknik adam. Yürürken çamur sıçratmaz. Ne tribünlere küfür eder, ne polemiğe girer. Ne arkasında şakşakçı medya vardır, ne sudan ucuz apoletlere boğulur. Hakemleri korkutma metoduyla puan toplama stratejisi de yoktur. Maçtan sonra teknik analiz yapabilen ender adamlardan biridir. Efendilik tarihine adını yazdırmak yazılan tarihlerin en değerlisidir! O yüzden Abdullah Avcı futbolun asaletine kalsın.Varsın kabadayılara cennet olsun bu ülke. Olsun bakalım! HHH Bırakalım bu topraklarda rivayet sayılsın adamlık. Zorbaların korku tünelinde hakemlerin de medyanın da başları eğik dursun! Asalet ve zarafetin hükmünü yitirdiği bir düzende diller tabanca olsun da! Herkes birilerinin bir yerine bir şeyler koysun! Koysun bakalım! HHH Düdüklerin yine insafsızlığa öttürüldüğü. Adaletin zafiyet sayıldığı bir hakemlik dünyasında VAR sistemiyle bile hak yiyenlere gelince. Verdikleri üç paralık penaltılar yedikleri haklar! Zıkkımın kökü olsun!