Cesaret!

Fenerbahçeli bir arkadaşım önceki gün bir gerçeği işaret etti.

"Yedek kulübemize bakın" dedi, "her pozisyonu seyrediyorlar!" "Ne yapmalarını bekliyorsun?" diye sordum.

Galatasaray kulübesini örnek gösterdi.

"Taç pozisyonunda bile hakemin üzerine yürüyorlar!" "Hakemden hakkı olmayanı istemekle, sahanın içindeki gerçekleri görebilmek arasında uzun yol" var dedim.

"Buna da asalet deniyor!" Her şeye rağmen hakemlerin korkaklığını da inkar etmedim, 20 yıldır zorbalıkla hakemlerden her istediğini elde eden kabadayıları da!

Ama saldırı kültürünü oluşturan puzzle parçalarının aslan payını da futbol medyasına verdim.

Bir başka arkadaşım, " Ali Koç fazla centilmen" dedi."Centilmenlikten zarar gelmez!" dedim."Bırakın da bir kulüp başkanı da fazla centilmen olsun!" "Küfür edenlerden polemik yaratanlardan bıkmadınız mı?" "Centilmen olmak insan olanların yüreğinde şampiyonluklardan bile değerlidir" dedim de anlamak istemedi."Eğer Ali Koç'un bir hatası varsa" dedim, "Comolli gibi transfer casusuna verdiği değerdir!"Sonra da asıl meseleye geldim. Fenerbahçe formasını giyenleri işaret ederken!Fenerbahçe takımının sorunu kalitesiz oyun sistemi ve kötü transferler.Ve korkak teknik yönetim!Ne yazık ki yaranın üzerine neşter vurulmuyor.Ve herkes bir zaman tünelinin içini işaret ediyor."Biraz daha sabredin!" Cebaret yok ki sabır olsun!İki hafta önceki notum: "Ben Alex'in benzerini arıyorum Fernandao'nun değil." Ama Slimani'yi görünce Fernandao'yu arar oldum.Reyes gibi bir futbolcuya verilen parayı tasarruf düşüncesine darbe saydım.Giydiği formayı da gençliğe darbe!Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğithan Güveli diye bir genç var.Ama bu genci oynatacak cesaret yok!Barış Alıcı'nın yeteneğinden kimsenin şüphesi var mı?Fenerbahçe'ye yakışan futbolcu profiline uygunluğu da caba.Bu genç hangi korkağın görüş hanesinden çıkarıldı acaba?Altyapıda üst düzey düşünecek adamı bulamazsanız Fenerbahçe hem transferde kazıklanır hem saha içinde sistemsiz bir takım haline dönüşür.Fenerbahçe'nin altyapı sorumlusu David Badia.Bu adam geçen sezon Antalyaspor 'da dört maçta görev yaptı.Peki, kim bu adama karakter tahlili yaptı?Etiketi Barcelona olanlar özel insanlar mı?Yanlışlar birbirine zincirlenmiş dur diyen yok!İpek yolu kulübün içinden geçiyor da Fenerbahçe'nin kendi evlatları içinden bu işi yapacak bir tane adam yok mu?

Şimdi Rizespor maçı sonrası için yeni teknik direktör anonsları başladı. Aykut Kocaman'ın karakterine duyduğum saygıyı yinelerken, karaktersiz adamların Fenerbahçe'nin başına getirilmesi konusundaki medya çalışmalarını izliyorum. Benim özel notum.

"Fenerbahçe denize düşse de yılana sarılmaz