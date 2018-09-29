Cesaret!
Fenerbahçeli bir arkadaşım önceki gün bir gerçeği işaret etti.
"Yedek kulübemize bakın" dedi, "her pozisyonu seyrediyorlar!" "Ne yapmalarını bekliyorsun?" diye sordum.
Galatasaray kulübesini örnek gösterdi.
"Taç pozisyonunda bile hakemin üzerine yürüyorlar!" "Hakemden hakkı olmayanı istemekle, sahanın içindeki gerçekleri görebilmek arasında uzun yol" var dedim.
"Buna da asalet deniyor!" Her şeye rağmen hakemlerin korkaklığını da inkar etmedim, 20 yıldır zorbalıkla hakemlerden her istediğini elde eden kabadayıları da!
Ama saldırı kültürünü oluşturan puzzle parçalarının aslan payını da futbol medyasına verdim.
"Centilmenlikten zarar gelmez!" dedim.
"Bırakın da bir kulüp başkanı da fazla centilmen olsun!" "Küfür edenlerden polemik yaratanlardan bıkmadınız mı?" "Centilmen olmak insan olanların yüreğinde şampiyonluklardan bile değerlidir" dedim de anlamak istemedi.
"Eğer Ali Koç'un bir hatası varsa" dedim, "Comolli gibi transfer casusuna verdiği değerdir!"
Fenerbahçe formasını giyenleri işaret ederken!
Fenerbahçe takımının sorunu kalitesiz oyun sistemi ve kötü transferler.
Ve korkak teknik yönetim!
Ne yazık ki yaranın üzerine neşter vurulmuyor.
Ve herkes bir zaman tünelinin içini işaret ediyor.
"Biraz daha sabredin!" Cebaret yok ki sabır olsun!
Reyes gibi bir futbolcuya verilen parayı tasarruf düşüncesine darbe saydım.
Giydiği formayı da gençliğe darbe!
Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğithan Güveli diye bir genç var.
Ama bu genci oynatacak cesaret yok!
Barış Alıcı'nın yeteneğinden kimsenin şüphesi var mı?
Fenerbahçe'ye yakışan futbolcu profiline uygunluğu da caba.
Bu genç hangi korkağın görüş hanesinden çıkarıldı acaba?
Fenerbahçe'nin altyapı sorumlusu David Badia.
Bu adam geçen sezon Antalyaspor'da dört maçta görev yaptı.
Peki, kim bu adama karakter tahlili yaptı?
Etiketi Barcelona olanlar özel insanlar mı?
Yanlışlar birbirine zincirlenmiş dur diyen yok!
İpek yolu kulübün içinden geçiyor da Fenerbahçe'nin kendi evlatları içinden bu işi yapacak bir tane adam yok mu?
Şimdi Rizespor maçı sonrası için yeni teknik direktör anonsları başladı. Aykut Kocaman'ın karakterine duyduğum saygıyı yinelerken, karaktersiz adamların Fenerbahçe'nin başına getirilmesi konusundaki medya çalışmalarını izliyorum. Benim özel notum.
"Fenerbahçe denize düşse de yılana sarılmaz