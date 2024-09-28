Demirspor siyaset üstüdür

Adana Demirspor sezona iyi başlayamadı.

Bunun nedenleri var.

Başkan Murat Sancak 4 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel kurulda üst düzey siyasi ve bürokratların isteğini geri çevirmedi.

Birikmiş milyonlarca liralık borç yükünün altına girdi.

Lisanslı tek sporcusu kalmış Adana Demirspor'u yoktan var etti desek abartımş olmayız.

Yarım asırlık bir çınar olan Demirspor Murat Sancak'la bambaşka bir yapıya büründü.

İlk yıl kaçan şampiyonluk bir yıl sonra 26 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Demirspor artık süper ligdeydi. Sancak bu durur mu?

İddialı bir kadro kurdu ve "hedef Avrupa" dedi. Dünya yıldızı Balotelli'ye Mavi-Lacivertli formayı giydirdi. Deplasmana otobüs bulamayan takım artık Türkiye ve Avrupa'daki maçlarına özel uçaklarla seyahat eder oldu. Hayatında Avrupa görmeyenler Murat Sancak sayesinde özel uçaklarla seyahat etmeye başladı.



Bu sezon transfer tahtasını açamadı Başkan Sancak.

Çünkü samimi ifadeyle ticari işlerindeki sıkıntıdan söz etti.

Peki Adana'nın en değerli markasını tarihinde görmediği başarılarla tanıştıran Murat Sancak niye yalnız bırakıldı?

Adana Demirspor siyaset üstü bir meseledir. AK Partili, CHP'li, MHP'li ya da İYİ Partili hiç farketmez herkesin Başkan Sancak'a destek olması gerekiyor. Hatta tüm milletvekilleri ile partilerin il başkanları da.Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı (Cin Ali) ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile diğer ilçe belediye başkanları seferberlik ilan etmeli.

Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve tüm STK'lar bu seferberliğin öncüsü olmalı. Sanayicisinden tüccarına, büyük işletmelerden küçük esnafına kadar Demirspor'un süper ligde tutunabilmesi için yıllardır yapayalnız bıraktıkları Başkan Murat Sancak'a Demirspor'un Adana için ne kadar önemli olduğunu hissettirmeli.



Bugüne kadar 4 loca satılmış.

ADS Storlardan satılan forma sayısı sadece bin 500, 7'den 70'e herkes, kendini Adanalı hisseden, Demirspor'un bu şehir için önemini bilen herkes gücü ve imkanları ölçüsünde kulübüne sahip çıkmalı. Kimi loca almalı, kimi kombine. ADS Storlardan formasını, bayrağını, montunu, tişörtünü alarak "bende sahip çıkıyorum" diyebilmeli.

Bir Trabzonlu için olmazsa olmazı "Trabzonspor'dur.

Kadını erkeği, yaşlısı genci Trabzonspor'la yatar Trabzonsporla kalkar. Bir yaşam biçimi olmuştur Karadeniz uşağı için Bordo mavili renkler. Haydi Adana gösterin kendinizi. Demirspor'un ve Başkan Murat Sancak'ın yalnız olmadığını hissettirin. Sosyal medyada sövenler, hakaret edenler unutmayın bu adam varını yoğunu bu takım için feda etti bundan sonrada feda edecektir.

Bırakın tahtaydı, transferdi laflarını.

Stada gelin takımın ruhuna güç katın. Bu takım düşerse çok üzülürsünüz. Şimdi destek zamanıdır Şimdi değilse ne zaman?