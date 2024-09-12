Sancak bir Demirspor

Adana Demirspor ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Demirspor'u 26 yıl sonra "Süper Lig"e çıkaran, 6 yılda hiç kimseden destek görmediği için cebinden milyonlarca euro harcayan, Adana Demirspor taraftarına Avrupa kupaları dahil büyük zaferler yaşatan Başkan Murat Sancak'a yönelik çirkin saldırılar sürüyor. Ekonomik sıkıntıyı her iş insanı yaşayabilir. Para varken ağam-paşam, yokken hakaret olmaz! Böyle yapılırsa vefasızlık olur… Taraftar gönül verdiği takımın başarılı olmasını ister ve bekler. Ama parasal sorunlar başarıya da mani olur! İyi günde değil, kötü günde de başkanın yanında olmalı.

Peki; Demirspor'da kaosun sebebi sadece para mı? Hayır ; Başkan Sancak'a yönelik saldırıların arkasında tanıdık biri var… Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar! Mangalda kül bırakmayan Zeydan Başkan, Murat Sancak'a yakın isimlerle bir toplantı yapmış… Konu Demirspor'a sıkıntılı günlerinde parasal destek vermek. Buraya kadar her şey güzel. Zeydan Başkan'dan destek istemeye giden Sancak'ın arkadaşlarının ilginç bir teklifle karşılaştığı iddia edildi. "Ben size sezona girerken 150 milyon toplarım, sonrasında da desteğim sürer ama!" Aması da Murat Sancak'ın başkanlıktan alınması. Bunu ABB Başkanı Zeydan Karalar söylemiş. İddialar bu yönde. 150 milyonun Zeydan için lafı olmaz.. Seçim öncesi hayali kahveye 30 milyon veren şehrin en değerli markasını yaşatmak için destek olmaz mı?

Kayseri, Bursa ve Gaziantep'in belediye başkanları futbol takımlarının yaşaması için her türlü desteği veriyor. Karalar 150 milyon verecek ama bir şartı var. Neymiş bu şart? "Murat Sancak'sız bir Demirspor!" Gelen heyete "Siz Murat'ı yollayın yani ona ihanet edin ben Demirspor'u yaşatırım…" demiş. İddialar böyle… Her şeyi ele geçirme becerisi gösteren Zeydan belki de oğlu Mert'e bu sayede yeni bir oyuncak hediye etmek istedi. Murat Sancak'ı tek gözle görmüş belli ki. Murat Başkan, Zeydan efendinin tezgahını bozdu. O da 150 milyonluk sözünü 3 milyon liralık loca alımıyla geçiştirdi. Demirspor taraftarı olayı bir de bu açıdan değerlendirsin.