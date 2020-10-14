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Ersin Ramoğlu

Ersin Ramoğlu

14 Ekim 2020 | Çarşamba

Milli maç arası iyi geldi

'ın maçları lige ara verdirdi. Bu ara gibi 'a da iyi geldi.
Hatta diğer takımlara da...
Lige kötü başlayan Fırtına toparlanıyor!
Beşiktaş da öyle.
Bordo-mavililer arasını boş geçirmedi...
Erzurumspor'la bir hazırlık maçı yaptı.
Gerçi sonuç kötü ama önemli değil!
Adı üstünde hazırlık maçı.
Eddie Newton bu maçtaki hataları ve eksiklikleri not etmiştir herhalde!
Başakşehir maçına Trabzonspor iddialı çıkacak! Kazanan bizim uşaklar olacak! Mesele ipin uçunu kaçırmamak!
Bir kere kaçtı mı zor yakalanır çünkü!
Sörloth'tan gelen 10 milyon euro yönetimi hem rahatlatacak, hem de takıma moral verecek.
Trabzonspor, Sörloth'u kalması için ikna edemedi ama kasasına para girmesini sağladı.

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Demirspor 1. Lig'in en iddialı takımlarından biri. Başkan Murat Sancak, taraftarına verdiği şampiyonluk sözünü tutabilmek için son dakikaya kadar transferi sürdürdü.
Güçlü olan takımını, yeni transferlerle daha da güçlendirdi. Zubas, , Chedjou, Mehmet Berkant Yaylan, , Sedat Şahintürk, Kerim Avcı, Yunus Akgün, Emircan, Lanzafame, Emre Selen takıma güç kazandıracaktır. Mavi Şimşekler 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyet aldı. Berabere biten maçlarda şanssızlık hakimdi.
Demirspor bu yıl rahat şampiyon olur!

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geçen yıl kabus yaşamıştı.
Bu sene aynı şey olsun istemiyor!
Bunun için Başkan nokta transferler yaptı! Turuncu-beyazlı ekip oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmedi! Ama 1 gol attı. Bayram Başkan yaşanan gol sorununu görmüş olmalı ki , Kamerunlu Hessemb gibi golcüleri aldı. Adanaspor da iddialı.

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İzmir'e yerleşen Adanalı Osman Yumru 'abi ne olur 'den de iki çift laf et, bak bu hafta Fener'i yeneceğiz' dedi. Sonra Başkan 'in takım için yaptıklarını anlattı.
Mevzu derin ve uzun! Ama yerim dar!
Mehmet başkanla Ege'nin incisi Göztepe eski şaşalı günlerine dönecek diyelim ve gerisini başka bir yazıyla bırakalım!

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Etiketler :
transfer, milli maç, Adanaspor, Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Mehmet Sepil, Ergin Keleş, Bayram Akgül, Gökhan İnler, Anıl Karaer, milli takım

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