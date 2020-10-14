Milli maç arası iyi geldi

Milli Takım'ın maçları lige ara verdirdi. Bu ara Beşiktaş gibi Trabzonspor'a da iyi geldi.

Hatta diğer takımlara da...

Lige kötü başlayan Fırtına toparlanıyor!

Beşiktaş da öyle.

Bordo-mavililer milli maç arasını boş geçirmedi...

Erzurumspor'la bir hazırlık maçı yaptı.

Gerçi sonuç kötü ama önemli değil!

Adı üstünde hazırlık maçı.

Eddie Newton bu maçtaki hataları ve eksiklikleri not etmiştir herhalde!

Başakşehir maçına Trabzonspor iddialı çıkacak! Kazanan bizim uşaklar olacak! Mesele ipin uçunu kaçırmamak!

Bir kere kaçtı mı zor yakalanır çünkü!

Sörloth'tan gelen 10 milyon euro yönetimi hem rahatlatacak, hem de takıma moral verecek.

Trabzonspor, Sörloth'u kalması için ikna edemedi ama kasasına para girmesini sağladı.

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Demirspor 1. Lig'in en iddialı takımlarından biri. Başkan Murat Sancak, taraftarına verdiği şampiyonluk sözünü tutabilmek için son dakikaya kadar transferi sürdürdü.Güçlü olan takımını, yeni transferlerle daha da güçlendirdi. Zubas, Anıl Karaer , Chedjou, Mehmet Berkant Yaylan, Gökhan İnler , Sedat Şahintürk, Kerim Avcı, Yunus Akgün, Emircan, Lanzafame, Emre Selen takıma güç kazandıracaktır. Mavi Şimşekler 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyet aldı. Berabere biten maçlarda şanssızlık hakimdi.Demirspor bu yıl rahat şampiyon olur!

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Adanaspor geçen yıl kabus yaşamıştı.Bu sene aynı şey olsun istemiyor!Bunun için Başkan Bayram Akgül nokta transferler yaptı! Turuncu-beyazlı ekip oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmedi! Ama 1 gol attı. Bayram Başkan yaşanan gol sorununu görmüş olmalı ki Ergin Keleş , Kamerunlu Hessemb gibi golcüleri aldı. Adanaspor da iddialı.

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İzmir'e yerleşen Adanalı Osman Yumru 'abi ne olur Göztepe'den de iki çift laf et, bak bu hafta Fener'i yeneceğiz' dedi. Sonra Başkan Mehmet Sepil'in takım için yaptıklarını anlattı.

Mevzu derin ve uzun! Ama yerim dar!

Mehmet başkanla Ege'nin incisi Göztepe eski şaşalı günlerine dönecek diyelim ve gerisini başka bir yazıyla bırakalım!