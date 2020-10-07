GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Ersin Ramoğlu Trabzon’u yakan adam!
Ersin Ramoğlu

Ersin Ramoğlu

07 Ekim 2020 | Çarşamba

Trabzon’u yakan adam!

'un bu hakemlerden çektiği nedir? isimli zat Trabzon düşmanı mıdır? Olmayan pozisyona nasıl penaltı verir? Bu adamın bizimle alıp veremediği nedir? Bu ilk vukuatı da değil üstelik!
MHK bu adamı defosunu bile bile Trabzon maçlarına niye verir?
Hesabı nedir? Misal Gaziantep maçında verdiği penaltı manyakçadır!
VAR hakemi onu elle temas için çağırıyor o bir penaltı uydurup Trabzonspor'u yakıyor! Hayırdır Fırat efendi! Trabzonspor'un kaderiyle nasıl oynarsın? geçen hafta da hakem kurbanı olmuştu! Aydınus efendiyi uyduruk penaltı ile Trabzon'un üç puanını yiyor! Ahmet Ağaoğlu haksız değil. MHK kökten değişmeli!
Dosyalar hazır! ve nezdinde hak arayacağız!
Serdar Tatlı 2016'da Aydınus için 'eyyamcı' demişti. Bu adamı Trabzon maçlarına kim veriyor? FETÖ mü böyle istiyor yoksa? Aydınus yıllar önce 'u doğramıştı. 'daki final maçında maçı Kasımpaşa'ya vermişti. Ondan sonra Fırat Aydınus'u Adanaspor'un Adana'daki maçında görmedik! Alın bu adamın elinden düdüğünü! Diğerlerine de örnek olsun.
H H H
Pazar günü Adana'da derbi heyecanı vardı. Adana'nın iki güzide takımı karşı karşıya geldi. Futbolda favori yoktur.
Herkes Demirspor'un kazanacağını söylüyordu. Ama puanlar paylaşıldı.
Adana'da bu maçlarda tatlı bir rekabet yaşanır. İki tarafta goller kaçırdı.
Gol olmadı. Aynı kentin iki takımı puanları kardeşçe paylaştı.
H H H
Tülin ve Memiş Çakır çiftinin oğlu Muratcan ve Dilan'ın nikahı için Alanya'daydım. Keskin virajlı yolları aştım! İçim dışıma çıktı!
Reis dağları delip tüneller açarak Anamur-Gazipaşa yolunu yeniden yapıyor. Allah ondan razı olsun Bu ülkeye büyük hizmetleri var!
Memiş, Trabzonspor hastasıdır.
Muratcan da öyle... Nuran ve Mehmet Cengizoğlu'nun kızı Dilan da bordo mavili oldu! Tarım Mehdi Eker, Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş, Kutbettin Arzu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hayri Çavuşoğlu ve ben genç çiftin nikah şahitliğini yaptık.
Güzel bir nikah töreni oldu. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerim!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Trabzonspor, Adanaspor, Ankara, UEFA, Fırat Aydınus, Eski Bakanı, Uşaklar, FIFA

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Muhteşem goller! Hakem oyunları erken başladı! Adana takımları iyi başladı! Elçiye zeval olmaz!! Heyecanımız büyük!!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Tekke geliyor Tekke!
İsmail Öztürk Tekke geliyor Tekke!
Şimdi bana da kızacaksınız!
Turgay Demir Şimdi bana da kızacaksınız!
BİZE ULAŞIN