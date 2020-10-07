Trabzon’u yakan adam!

Trabzonspor'un bu hakemlerden çektiği nedir? Fırat Aydınus isimli zat Trabzon düşmanı mıdır? Olmayan pozisyona nasıl penaltı verir? Bu adamın bizimle alıp veremediği nedir? Bu ilk vukuatı da değil üstelik!

MHK bu adamı defosunu bile bile Trabzon maçlarına niye verir?

Hesabı nedir? Misal Gaziantep maçında verdiği penaltı manyakçadır!

VAR hakemi onu elle temas için çağırıyor o bir penaltı uydurup Trabzonspor'u yakıyor! Hayırdır Fırat efendi! Trabzonspor'un kaderiyle nasıl oynarsın? Uşaklar geçen hafta da hakem kurbanı olmuştu! Aydınus efendiyi uyduruk penaltı ile Trabzon'un üç puanını yiyor! Ahmet Ağaoğlu haksız değil. MHK kökten değişmeli!

Dosyalar hazır! FIFA ve UEFA nezdinde hak arayacağız!

Serdar Tatlı 2016'da Aydınus için 'eyyamcı' demişti. Bu adamı Trabzon maçlarına kim veriyor? FETÖ mü böyle istiyor yoksa? Aydınus yıllar önce Adanaspor'u doğramıştı. Ankara'daki final maçında maçı Kasımpaşa'ya vermişti. Ondan sonra Fırat Aydınus'u Adanaspor'un Adana'daki maçında görmedik! Alın bu adamın elinden düdüğünü! Diğerlerine de örnek olsun.

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Pazar günü Adana'da derbi heyecanı vardı. Adana'nın iki güzide takımı karşı karşıya geldi. Futbolda favori yoktur.

Herkes Demirspor'un kazanacağını söylüyordu. Ama puanlar paylaşıldı.

Adana'da bu maçlarda tatlı bir rekabet yaşanır. İki tarafta goller kaçırdı.

Gol olmadı. Aynı kentin iki takımı puanları kardeşçe paylaştı.

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Tülin ve Memiş Çakır çiftinin oğlu Muratcan ve Dilan'ın nikahı için Alanya'daydım. Keskin virajlı yolları aştım! İçim dışıma çıktı!

Reis dağları delip tüneller açarak Anamur-Gazipaşa yolunu yeniden yapıyor. Allah ondan razı olsun Bu ülkeye büyük hizmetleri var!

Memiş, Trabzonspor hastasıdır.

Muratcan da öyle... Nuran ve Mehmet Cengizoğlu'nun kızı Dilan da bordo mavili oldu! Tarım Eski Bakanı Mehdi Eker, Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş, Kutbettin Arzu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hayri Çavuşoğlu ve ben genç çiftin nikah şahitliğini yaptık.

Güzel bir nikah töreni oldu. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerim!