Adana takımları iyi başladı

Yunanlı şair Homeros'un o ünlü şiiri Odissa'da top oynayan insanlardan bahsetmesi, futbolun çok eski çağlarda var olan bir oyun türü olduğunu göstermektedir.

Futbol heyecan başladı. Tek sorun virüs yüzünden maçları sahada değil ekranda izlemek! Ama olsun!

Tabii şimdilik o da yeter! Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş'a yenilmesi benim gibi bordo mavili taraftarı çok üzdü! İlk haftadan yordular bizi!

Uşaklar telafi edecektir ama! Neyse...

Türkiye liglerinde oynayan tüm takımlara başarı dileyerek başlayalım yazımıza.

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Adana Demirspor lige süper bir giriş yaptı. Bursaspor ligin gediklilerindendir.Bu galibiyeti küçümsenemez!İlk yarıyı yenik kapatan Demirspor ikinci yarıda üç gol atarak önemli bir galibiyete imza attı.Mavi Şimşekler iki yıldır kaçırdığı Süper Lig trenini bu yıl kaçırmaz!Nokta transferler ve Ümit Özat 'ın yeniden takımın başına geçmesi hedefin yine şampiyonluk olduğunun işaretidir.Murat Sancak'ın verdiği söz var.Demirspor mutlaka Süper Lige çıkacak. Başka yolu yok bunun!Çok ciddi paralar harcandı. Takım buralara durduk yerde gelmedi yani.Şanssızlıklar sonucu şampiyonluk kaçtı o başka. İlk maçta oynadığı futbolla, attığı gollerle hedefini dosta da düşmana da gösterdi. Bu hafta rakip Beypiliç Boluspor. Bu maçın da favorisidir Demirspor!

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