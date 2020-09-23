GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Ersin Ramoğlu Hakem oyunları erken başladı
Ersin Ramoğlu

Ersin Ramoğlu

23 Eylül 2020 | Çarşamba

Hakem oyunları erken başladı

İki hafta geride kaldı! Daha sezon başı hakemlerden şikayetler başladı. ve feryat ediyor! Haklı mı haklılar! Geçen yılın şampiyonu bile hakemlerden şikayet ediyor. Bizim uşaklara gelince... Niye bilmem pek tatları yok! İki haftada bir puan! Yeter mi bize? Tabii ki yetmez! maçında öyle bir pozisyon vardı ki… Kasıt aramamak mümkün değil! Beşiktaş maçında iki penaltısı verilmeyen yine hakem kurbanı oldu. Denizli maçında 38. dakika da Nwakaeme ceza alanı içinde Lopez tarafından düşürüldü. Hakem Volkan Bayaslan önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR da inceledikten sonra kararını iptal etti, oysa bu hakem pozisyona üç metre uzaklıktaydı. Gözleriyle gördüğü pozisyonu ekrandan iptal etti. Söylenecek söz yok! Düdük düdüklüğünü yapmaya başladı yine! Aynı şekilde Beşiktaş'ta Atiba'nın kafa şutunda topun Orgil'in eline çarpmasına penaltı itirazında bulundu. Sonuç yine aynı. Başakşehir'de da aleyhte verilen penaltıdan şikayetçi. Bu yıl hakem oyunları erken başladı! VAR'a rağmen doğru-dürüst bir maç yönetemiyorlar. Takımların emeğiyle oynamayın, kitapsızlık yapmayın!

***

'da yaprak dökümü. İkinci maç sonrası teknik direktör Fatih Akyel ile yollar ayrıldı. Ne oldu bilemeyiz! Turuncu beyazlı ekip Akyel'in çıktığı iki maçta 4 puan aldı. Sürpriz bir ayrılık bu bence. İşin başında var! Onun da bir bildiği vardır mutlaka. Bayram başkan bu yıl iyi bir kadro kurdu. Yeni hoca umarım takımı başarıya koşturur. Zira turuncu beyazlı ekip geçen yıl ki kötü günleri yaşamak istemiyor.

***

aynen devam! Başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Deplasmanda Bursaspor, pazartesi günü de . İki maçta 6 puan elbetteki iyidir! Başkan Murat Sancak güven tazeledi. Bu yıl mutlaka takımını süper lige çıkaracaktır. Murat başkan iddialı biridir. 'Bu yıl o yıl olacak' diyor! Taraftar da buna inanmış! Mavi Şimşekler yoluna aynen devam ediyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Okan Buruk, Bayram Akgül, Denizli, Adana Demirspor, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Adanaspor, Boluspor

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Adana takımları iyi başladı! Elçiye zeval olmaz!! Heyecanımız büyük!! MHK ve Trabzon hastası bir turizmci! Güneyin takımları sıkı hazırlanıyor!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Samsun ‘sağlam’ geliyor
İsmail Öztürk Samsun ‘sağlam’ geliyor
Yeni versiyon
Hakkı Yalçın Yeni versiyon
BİZE ULAŞIN