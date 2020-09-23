Hakem oyunları erken başladı

İki hafta geride kaldı! Daha sezon başı hakemlerden şikayetler başladı. Trabzon ve Beşiktaş feryat ediyor! Haklı mı haklılar! Geçen yılın şampiyonu Başakşehir bile hakemlerden şikayet ediyor. Bizim uşaklara gelince... Niye bilmem pek tatları yok! İki haftada bir puan! Yeter mi bize? Tabii ki yetmez! Denizli maçında öyle bir pozisyon vardı ki… Kasıt aramamak mümkün değil! Beşiktaş maçında iki penaltısı verilmeyen Trabzonspor yine hakem kurbanı oldu. Denizli maçında 38. dakika da Nwakaeme ceza alanı içinde Lopez tarafından düşürüldü. Hakem Volkan Bayaslan önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR da inceledikten sonra kararını iptal etti, oysa bu hakem pozisyona üç metre uzaklıktaydı. Gözleriyle gördüğü pozisyonu ekrandan iptal etti. Söylenecek söz yok! Düdük düdüklüğünü yapmaya başladı yine! Aynı şekilde Beşiktaş'ta Atiba'nın kafa şutunda topun Orgil'in eline çarpmasına penaltı itirazında bulundu. Sonuç yine aynı. Başakşehir'de Okan Buruk da aleyhte verilen penaltıdan şikayetçi. Bu yıl hakem oyunları erken başladı! VAR'a rağmen doğru-dürüst bir maç yönetemiyorlar. Takımların emeğiyle oynamayın, kitapsızlık yapmayın!

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Adanaspor 'da yaprak dökümü. İkinci maç sonrası teknik direktör Fatih Akyel ile yollar ayrıldı. Ne oldu bilemeyiz! Turuncu beyazlı ekip Akyel'in çıktığı iki maçta 4 puan aldı. Sürpriz bir ayrılık bu bence. İşin başında Bayram Akgül var! Onun da bir bildiği vardır mutlaka. Bayram başkan bu yıl iyi bir kadro kurdu. Yeni hoca umarım takımı başarıya koşturur. Zira turuncu beyazlı ekip geçen yıl ki kötü günleri yaşamak istemiyor.

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