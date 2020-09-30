Muhteşem goller

Toltsoy'un spor yazısı ile ne işi var?

Var! Bahaettin öyle dedi.

"Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir." Bizimkisi de öyle oldu… Önce Sörloth geldi.

'Kuzeyin Oğlu' olmakla kalmadı.

Türkiye'nin de kralı oldu ve döndü.

Şimdi de Afobe… Geçen sezon oynadığı 13 maçta 3 gol atmış.

Ayağının tozuyla 2 maçta 2 gol!

Sen yeter ki pas ver! Lig tepetaklak sanki… Hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz. Spor sayfalarında gözümüz yok. Ekranlarda da… Gerçi üç maçta sıfır çeken Başakşehir en dipte olunca… Şöyle bir ürperiyor insan. "Yoksa Trabzonspor da…" Moral mi kalır insanda? Belgesel kanallara takılıyorsunuz. 'Rüya Gibi Evler'e… Çünkü onlar skor filan vermiyor.

Birden fabrika ayarlarına dönüyorsunuz. İlk yarıda 3-0 olmuş.

Mutluluğunuzu tarif edemiyorsunuz Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında üstün bir futbol oynadı.

3. haftada ilk galibiyetini aldı.

Bu galibiyet takıma moral verdi.

Afobe attığı iki golle takımı ateşledi.

Altyapıdan gelen Serkan da göz doldurdu. Trabzonspor'un iyi olan alt yapısı Türk futboluna çok futbolcu yetiştirecektir.

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Adana Demirspor güzel işler yapıyor.

Ümit Özat ile birlikte başarılara imza atmaya devam ediyor. Oynadığı üç maçta 7 puan topladı. Deplasmanda galip geldi. Beypiliç Boluspor maçındaki beraberlik sürprizdi. Mavi Şimşekler iyi olan kadrosunu daha da güçlendiriyor.

Chedjou ve Yunus Akgün ile takım daha iyi oldu. Murat Sancak sözünü bu sezon tutacak gibi.

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Adanaspor ise gol atamıyor; gol de yemiyor. Oynadığı üç maçta 5 puan topladı. O da ligde yenilgisiz devam ediyor. Gol sorununa çözüm bulması şart. Defans sağlam, gol yemediler.

Tek golü Tevfik kaydetmişti. Bu hafta Adana'da derbi var. Lider Adana Demirspor ile Adanaspor'un oynadığı maçlar hep çekişmeli geçer. Tatlı bir heyecan yaşanır bir numaralı kentte. Bu hafta sonu bu heyecanı yaşayacağız.

Bir yanda golcü Mavi Şimşekler, diğer tarafta gol yemeyen Toros Kaplanları.

Bakalım kim kazanacak?