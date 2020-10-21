Demirspor’un belalısı Altay!

2010'daki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İnter-Barcelona maçının yardımcı hakemi Jose Cardinal iki bin euro rüşvet almakla suçlandı.

Sönderjyske takım oyuncuları Antalya'da FC Brasov ile yaptıkları dostluk maçında Türk hakemlerin rüşvetle Rumenleri kazandırdıklarını iddia etmişti.

Yani hakemlerle ilgili söylenecek söz çok!

Hele FETÖ futbola el attıktan sonra...

Bu kez uşaklar hakem yüzünden değil oynadığı kötü futbol yüzünden yenildi...

Onlara küsüm ben! Tabii hafta sonuna kadar...

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Adanaspor galiba bu sene sürpriz yapacak. Geçen yıl ligden şans eseri düşmekten kurtulan turuncu-beyazlı ekip yeni kadrosuyla taraftarını güldürüyor.Adanaspor ilk 5 hafta sonunda yenilmeyen iki takımdan biri oldu.Gol sorunu yaşıyorlardı.Altınordu maçında bunu da aştılar.Tuzlaspor'u ise gole boğdular.Genç ve diri bir takıma 5 gol atmak kolay değil. Takım tam oturunca Adana üst sıralardan inmez! Zor gol yiyen turuncu-beyazlılar artık gol atmayı öğrendi.

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Adana Demirspor 'un belalısı Altay 'dır.Geçen yıl şampiyonluktan etmişti. Bu yıl da ilk yenilgiyi ondan aldılar.Demirspor yenilgiyi hak etmedi. Ama çok gol kaçırdı. Ümit Özat futbolcuları daha iyi motive etmeli. Mavi Şimşekler bu yenilgiyi bir uyarı saymalı. Adanaspor beraberliği ile Altay yenilgisi iki haftada 5 puandan etti. Ümraniye maçı önemli.Bu maçı kazanmalılar.

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Gaziantep FK, oyununu sonuca yansıtamıyor. Beraberlik takımı oldular.Yenilmiyor; ama kazanamıyorlar da.5 maçta bir mağlubiyetleri var! 4 beraberlikle 4 puan kazandılar. Artık kazanmayı öğrenmeleri şart. Yoksa tehlike sınırında demirlerler. Antalya maçı beraber bitti. Üstelik iki oyuncusu da kırmızı kart gördü. Ne olacak bu Gaziantep hali?

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Recep Atakaş abimin sponnsor olduğu Hatayspor büyük bir şanssızlık yaşadı.

17 futbolcusu Kovit oldu. Erzurum maçı ertelendi. Kulüp karantinaya alındı.

Hatayspor'un durumu net değil.

Belki Ankaragücü maçı da ertelenir!

Hepsine sabır ve şifa diliyorum.