Newton’la bu iş yürümez

Trabzonspor'da Newton'la 'yola devam' kararı alındığında umutlanmıştım.

"Takım geriye gitmez" diye düşündüm. Ama aksi oldu.

Demek ki kan tutmadı. Trabzonspor oynadığı 6 maçta 1 galibiyet aldı.

Bu başarısızlığa rağmen Newton efendi hâlâ 'takım doğru yolda' diyor.

Adam bizle dalga geçiyor olmalı!

Trabzonspor'un Trabzon'un her şeyi olduğunu da bilmiyor. Daha bunun gurbetçisi var. Uzaktaki sevdalısı var!

Trabzonspor gurbetçinin hasretidir, özlemidir! Kadın taraftarlar bizlerden daha öfkeli... 'Ne olacak halimiz' deyip duruyorlar. Trabzon kazanmışsa yemek yemeseler de olur! O kadar yani. Hele ezeli rakip Fener'e ise. Takım ilk yarı 1-0 galip, ikinci yarı çöktük! Bunun neresi iyi yol Newton efendi. Olmadı bu. Allah'tan yönetim karar aldı. Muhtemel Abdullah Avcı ile yola devam edilecek.

Görüşme zemini hazırlanıyor.

Avcı'ya verilecek rakam da belli olmuş.

Avcı olmazsa Fatih Tekke. Tekke de Trabzonspor için iyi bir isim. Trabzonlu ve oradaki havayı iyi biliyor. Haydi hayırlısı olsun!

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Gaziantep FK nihayet kazandı Konyaspor kolay bir takım değil.Tek golle de olsa kazanmak iyidir.Kırmızı-siyahlı ekip kaybetmiyor ama beraberlikle de olmuyor ki. Nihayet Konyaspor maçında galip geldiler.Gaziantep'in bundan sonra kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Yine geçen yılın başarılı takımını görürüz.

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Adana Demirspor hedefe emin adımlarla yürüyor! Bandırma karşısında deplasmanda olmasına rağmen rahat kazandı. Sezon başı bir iki aksaklık oldu.Ama Murat Sancak kararlı bu sezon takımı şampiyon yapacak. Ligin en güçlü takımı Demirspor. Maçlarını izlemek artık keyif veriyor. İyi futbol oynuyorlar.Bandırma karşısında Mehmet Akyüz üç gol atarken, rakiplerine de gözdağı verdi.

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