Trabzonspor hastalığı

Bizim uşaklar rantı keşfedince şehrin şekli değişti. Rant güzelim Trabzon'umu beton yığınına dönüştürdü. Yazık ettiler şehrimin sadeliğindeki güzelliklere... En değerli markamız Trabzonspor da hasta maalesef. Uzakta ve yakında olan her taraftar üzgün. 6 yaşındaki torunum Alp Arslan bile mutsuz... Hakem hataları canımızı çok sıkıyor... Oyuncuların bu hatalara karşı sessizliği de. Herkes Trabzonlu da Trabzonsporlu da olamaz! Oyuncu haksızlığa biraz dikilecek kardeşim. Hakkının gasp edilişini kuzu kuzu kabul etmemeli. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi iyi çalışıyor. Şenol Güneş'in destansı sabrına hayranım. Güzel günler çok uzakta değil yani. Trabzonspor bağımlılık yapan bir takımdır. Galip gelince dünyanın dört bir yanındakinin keyfine bir başkadır, mağlup olunca bir hafta yastadır uşaklar. Bordo-mavi takımın dört bir yanda taraftarı vardır. Batmanlı iş insanı Metin Güneş'in Trabzonspor aşkı bizim uşaklardan farklı değil. Takım kazanınca keyif alan, kaybedince travmaya sebep olan bir hastalıktır Trabzonspor... Şu sıra süründüren bir hastalık.

Kamyon şoförü Nizamettin Akbaş şoför mahalline astığı Trabzonspor atkısına baka baka zorlu virajları aştığını söyler. Ama hakem hataları insanı delirtiyor... Şeytan öyle şeyler diyor ki taraftara... Neyse, yazsam başım belaya girer... Başkan Oflu, hatalı düdüklere çare bulmalı. Ona mı yoksa Trabzon'a mı operasyon çekiliyor bakmalı. Düdük Trabzonspor'u öldürmek için çalınıyor. Alanyaspor maçında resmen golümüzü yediler... Topçular sessizce bunu nasıl kabul etti anlamadım. Bu kadar "sessuzluk" iyi değil. Gurbet elde daha ne kadar bekleyeceğiz. Sen söyle Serkan Kılıç kardeşim. Serkan iyi ve sağlam uşaktır. Şenol Hoca ise fırtına estirecek adamdır.

ADANA DEMİRSPOR...

Adana Demirspor'un durumu da üzücü. Murat Sancak'ın başkanlığında büyük başarılara imza atan, Avrupa'da mavi-lacivertli bayrağı dalgalandıran Demirspor şu sıralar ekonomik açıdan bayağı sıkıntılı. Başkan, 2016'dan beri kulübün yükünü tek başına taşıdı. Adana'da kazanan, şehrin imkanlarıyla zengin olanlardan kuruş destek görmedi. Desteği bırakın köstek oldular. Sancak, Demirspor'a neredeyse bir servet harcadı. Adana'nın zenginleri, seçilmiş ve atanmışlarını rahatsız etti. Demirspor'u "para" için kapıda beklemeyen itibarlı bir kulüp haline getirdi. Sancak'ın ekonomik sıkıntı yaşaması takımı da olumsuz etkiledi. Transfer tahtasını açamadı. Hiç kimse de elini taşın altına koymadı. Sancak gibi Demirspor'a el atması gereken biri daha vardı. Adana'nın Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Ama adamın kılı kıpırdamadı! Aksine Sancak'ı takımdan göndermek için kulis yaptı. En yakın dostlarıyla arasını açtı. "Murat Sancak giderse ben size para bulurum" dedi "Adana Gibi Başkan" yalanıyla milleti kandıran Zeydan Efendi'nin Adanalılığı da bu kadar işte...