Toprağımın kokusu Trabzonspor

Toprağımın yağmuru, fırtınası, kokusudur Trabzonspor. Anadolu'da futbol devrimi yaratan takımıdır… Fatih Tekke de has uşağımızdır. Ayağına sıkıp futbol hayatını bitirmekle tehdit eden çakala "Abdest alayım kafama sıkın" diyen bir cesur yürektir… Hac arkadaşım Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Fatih Tekke ile çektirdiğim fotoğrafı görünce, "O çocuk beş vakit namazını kılan biridir, cemaatime onu hep anlatırım" derken sesinden samimiyet fışkırıyordu. Geçen hafta plastik estetiğin duayeni hemşerim Prof. Dr. Osman Metin Yavuz aradı, "Akşam Sheraton'a gidelim, Trabzonspor ve Fatih Tekke orada" dedi. Akşam otelde buluştuk Fatih Tekke ile. Fatih futbolculuğu ile gönüllere giren biridir.

Yönetici Serkan Kılınç'ı Ankara'dan tanır ve severim. TSK'nın PKK ile mücadelesinde önemli rol oynayan kalekolları yapan gözüpek bir Trabzonludur. Şırnak ve Hakkari gibi illerin sınır bölgelerinde yapılan 'kalekollar' sayesinde Mehmetçik kanlı baskınlarından kurtulmuştur. Tabii öncelikle bu kararı alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borcumuz var. Kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda 7/24 nöbet tutan Mehmetçiğimize de selam olsun… Değil inşaat yapmak dağın eteğinden geçmeye korkanlara inat sevgili Serkan dağların tepesinde müthiş korunaklı üsler inşa etti. Bu yüzden Serkan'ın TSK içinde de ayrı bir yeri var…

Yıllar Fatih Tekke'den pek bir şey almadı, saça sakala düşen birkaç beyazdan başka… Yaşlı gözüme çöken karanlıktan ancak bu kadarını görebildim ya… Kararlı ve inançlı halini Trabzon'dan iyi bilirim Fatih'in. Fatih Tekke, her Trabzonlu gibi iddialıdır. Saldım çayıra Mevlam kayıra diyenlerden değildir o. Perşembe günü Göztepe ile oynayacakları yarı final maçına yüksek motivasyonla hazırlanıyordur. Maçı alacaklarını da iyi biliyorum. Trabzon'un kaotik bir yapısı var… Burada herkes başa teknik adam kesilir. Çünkü Trabzonlunun bir tek Trabzonspor'u var. Galibiyetle herkesin yüzü güler yenikse yüzler asılır… Fatih Hoca da bu duyguyla yaşar. Trabzon'da ihanete puştluğa tahammül yoktur. Anadolu'da bordo-mavili taraftar da çoktur. Çünkü üç büyük efsanesini yıkan takımdır Trabzonspor…

Fatih Hocaya Can Karyağdı'yı sordum. Görmeyeli 25 yıl olmuş Can'ı… Trabzon Büroda birlikte çalışmıştık… 25 koca yıl… Kızı büyümüş okumuş ve iş hayatına girmiş… Evliliğini ve sevimli kızının bebek arabası içinde büroya gelişi gözümün önünde... Neyse... Maç günü Serkan Kılınç da geldi. Yanında Trabzonlu emekli paşa Engin Çırakoğlu ve Kenan abinin oğlu Murat İskender… Sohbet keyif verdi. Başkan Ertuğrul Doğan'a buradan selam. Herkes gibi ben de Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a şampiyonluklar getireceğine inanıyorum.