Bu tebligata ağzımı bantladım

Kitabım çıkalı 2 ay oluyor...

Bakalım kaç kişi mahkemeye verecek diye bekledim. Önce Şenol Güneş'ten ses geldi. Yalnız istekleri çok enteresan.

Benden tazminat talep etmiyor, 3 kuruşluk dava açmış. Halbuki Şenol Güneş parayı çok sever. Bunu ben değil bütün Trabzon alemi söyler, çalıştığı eski başkanlar da dahil. Şenol Güneş avukatlarıyla bana bir tebligat yaptı. İlk istekleri kitabın toplattırılması...

İkinci istekleri daha da enteresan; kitabın Şenol Güneş bölümünün her yerde konuşulmasının yasaklanması... Ne ilginç değil mi? Bazı şeyleri yapacaksın sonra da karşı tarafı 'konuşma' diye kilitleyeceksin.

Bu tebligatı alır almaz doğru elektrik malzemeleri satan bir dükkana gittim ve fotoğrafta görüldüğü gibi ağzımı bantladım.

Bakarsınız Şenol Güneş televizyonlara çıkmamı da engeller... Veya daha üst mahkemelerden benim toplum içinde gezmemi yasaklayabilir. Bekleyelim görelim... Allah'tan bazı şeyleri gözlerimiz görüyor.

Ama insanların bir kısmı gözleriyle gördüklerini dilleriyle anlatamıyorlar.

Ben anlatan biriyim ne yapabilirim ki!



Ali Koç'un Mesut Özil kararı doğru

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor, sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı... Ne zamana kadar;

İsmail Kartal'a kadar. Kartal, Fenerbahçe çocuğu... Hiç kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemeyen bir isim. Sahada çok maçını yönettim.

Dikdörtgenin içinde pırıl pırıl biriydi. Çirkinlik ve çirkeflik yapmazdı.

İnsanları saha içinde daha iyi anlıyorsunuz.

Sizi hakem olarak satıyor mu, arkandan hareket yapıp, seyirciye hedef mi gösteriyor, yoksa kafasını eğip futbol mu oynuyor?

İsmail Kartal kafasını eğenlerdendi. Fenerbahçe, Konya ile oynuyor, 1-0 mağlup... Soyunma odasına gidiyorlar Mesut Özil dahil iki oyuncuyu oyundan alıyor, İsmail...

Bunun üzerine Mesut eldeki ayakkabıyı yere fırlatıp Almanca küfür ediyor. Bu hareketi İsmail'e doğru yapınca Ozan da Mesut'tan yana tavır alıyor. İkinci yarı Fenerbahçe sahada futbol kavgası verip, çatır çatır oynayarak maçı kazanıyor.

Bu; Mesut Özil'in terbiye noksanlığına Ozan'ın dahil olması, diğer futbolcuların ise olaya tepki gösterip teknik direktörün yanında olmaları... Bitmiyor... İsmail Hoca, Başkan Koç'a olayı anlatıyor, aldığı cevap 10 numara; "Ne istiyorsan onu yap, ne karar alırsan yanındayım." O saatten sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyor.

İsmail'in de yaptığı doğru, ona sahip çıkan Ali Koç'un yaptığı da.. Takım ligi ikinci sırada tamamlıyor. Genele bakınca İsmail Kartallı Fenerbahçe ikinci yarının lideri oluyor.



Bu hakemler kellemizi uçurur

Yeni TFF Başkanı seçildikten sonra ben de ne yapacaklarını merak ettim...

Yapacakları çok şey vardı ama askerde olduğu gibi önce mıntıka temizliği yapmak önemli. Önce temizleyeceksin ki, sonra bitkileri dikeceksin. Tahkim ve Disiplin konusundaki hareketi yüzde yüz doğru.

Çok enteresan bir cümle var, 'Federasyonlarda son 8 yıl görev almamış olacaklar.' Yani bir yerlerden gelip, oraya çöküp, asalak olanları bir kalemde dışarda bırakıyor. Son derece akıllıca. Maşa varken elini kullanmıyor. Bayağı iyi kararlar alıyor ama şunu net söyleyeyim; Türkiye'de bir hakem mafyası var.

Biliyorsunuz mafya sözcüğü geneldir. Ben kabzımallık yaptım, kabzımallık mafyası vardı, inşaat mafyası vardı.

Mafya gruplaşma demektir.

Bu kemikleşmiş hakem olayını çözemezse her şey boşa gider. Geçen sene hakem temizliği yapan komitenin yaptığı işler son derece doğruydu.

Hatta sırada başkaları da vardı ama bazı kulüp başkanlarının devreye girmesiyle işler ters döndü.

Bazı kulüp başkanları bu işin tam içinde bazıları da bilmediği için yardakçılık yaptı. Hakem olayını tekrar hortlatırsanız yanarsınız.

Ben ABD sisteminden yanayım. Avrupa'da binaları onarırlar, hayır kardeşim yıkıp yeniden yapacaksın ve korkmayacaksın.

Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de birçok Süper Lig başkanı olayı biliyor ama konuşamıyorlar.

'Konuşursak bu hakemler kellemizi uçurur' diyorlar.

Bir bakıma haklılar. Bugün senin kelleni alacaklar yarın başkasının... Sen kelle al, kelleni aldırma.

Herkese hayırlı işler.