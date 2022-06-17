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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

17 Haziran 2022 | Cuma

Masrafa yazık!

Bence bu kadar masrafı yapmaya günah. Bu masraf, Türk futbolunun alt yapısına harcansa daha iyi olur. Tek adaylı seçim. Kaldır elini, indir elini. TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri şikayetçiler, gerekli parayı alamadıklarını söylüyorlar.
Yukarıda zaten durum aynı.
Nihat Özdemir ve ekibi gitti, yeni başkan Mehmet Büyükekşi geldi.
Başkanı fazla tanımıyorum ama şunu ön görebiliyorum.
Çok fazla bir şey yapamayacak.
Nedeni basit; Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, Hukuk Kurulu, MHK, genel sekreter duruyor. Bu kurullar umarım onu da maymun yapmazlar.
Büyükekşi ancak şöyle başarılı olabilir; 'Ben bir yıllığına geldim, hiç kimseyi tanımıyorum. İnandığım yoldan düzgün gideceğim.
Beni getirenlerden bazılarının kalbini bile kırmayı göze alacağım' derse...
Yoksa davulu onun boynuna astılar, tokmağı başkaları vurur.
Büyükekşi, 'Hayır kardeşim tokmağı da ben vuracağım' derse ancak tokmağı vurdurmazlarsa o zaman da onu getirenlerle papazolacak.
Yani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Başarılı olmasını isterim...
İnşallah olur ama umudum yok.
'Bu benim son maçım' derse başarı şansı var.

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Etiketler :
TFF 1, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi, Tahkim Kurulu, MHK, hukuk kurulu, Büyükekşi, Disiplin Kurulu, Türk futbolu

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