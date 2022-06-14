Hormonlu futbol

Futbolumuz şu anda yüzde yüz hormonlu durumda. Hormon nedir? Diyeceksiniz ki Erman Toroğlu hormondan da mı anlıyorsun?

60 yıllık üretici ve 20 yıllık da kabzımal olunca hormondan iyi anlıyorsunuz. Peki hormon ne demek? Bir malı yetiştirirken doğal değil de onun üretimini kısaltacak şekilde materyal kullanırsak o hormondur.

Peki bizim futbolumuz neden hormonlu? Bundan kaç yıl evvel yayın ihalemizi düşünün. Bir de şimdiki durumunu. Çünkü mal satılmıyor, mal elde patladı. Bu malı bu hale getiren kim?

Futbol ailesi... Basketbol, voleybol ve boks hepsi gidiyor peki futbol niye kötü?

Hormonsuz gıda yetiştirmek zor iştir. Önce tarlanız araştırılır, en az 4 yıl bakımı yapılır. 4 yıl sonra hormonsuz gıda üretimine geçersin. Bu da oldukça masraflı bir iştir.

Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu istifa etti ve yenisi seçilecek. Hala daha orta oyunu sürüyor neden mi? 1992'de bir kanun getirildi.

TFF Başkanı ile yönetimi, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve Hukuk Kurulu hepsi genel kurul oylarıyla seçiliyordu. Başkan ve yönetim gitse de 4 sene zarfında görevlerine devam ediyorlardı. Sonra bu değişti ne oldu? Genel kurul üyelerinin oylarıyla TFF Başkanı ve yönetim kurulu seçildi.

Başkan, MHK, disiplin, tahkim ve hukuk kurullarını seçti.Yani TAYİN ETTİ.

Kardeşim başkan istifa etti. Yeni başkan ile yönetim kurulu seçilecekse eski tahkim, disiplin, MHK ve hukuk kurulu nasıl devam eder arkadaş! Çünkü bunlar genel kurul oylarıyla seçilen gruplar değil. Bunlar atamayla gelenler.

Hani Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demişti. Ben de yöneticilerin böylesini seviyorum. O zaman istifa edin yeni başkan ve yönetim sizi getirsin...

Federasyonda son yıllarda enteresan işler oluyor. Davulu başkanın boynuna asıyorlar ve tokmağı bazı yardımcıları vuruyor. Yönetime girmeyip Kulüpler Birliğinden vurmaya kalkanlar da var.

MHK geliyor, davulu onun boynuna asıp tokmağı yine başkaları vuruyor.

Buna genel sekreterler de dahil.

İnanılmaz bir rezillik oynanıyor futbolda.

Karşıdan bunun gözükmediğini sanıyorlar ama olay Adapazarı kabağı gibi meydanda.

Kimileri var TFF Başkanı ol diyorlar ama ben girmem diyor. Karagöz ve Hacivat gibi sahnede oynayıp arkadan malı götürüyorlar. Sonra da futbolun kalitesi ve marka değeri yerlerde oluyor.

Türkiye'ye artık 30 yaşının üstünde futbolcular geliyor son durak olarak.

Eskiden bizden Arap ülkelerine yani daha doğuya giderlerdi. Şimdi oradan buraya gelmeye başladı. Çünkü hormonsuz futbolcu yetiştirmek zor, yatırım lazım.

Aynı başta söylediğim tarla gibi.

Bütün bunların yanında bazı kulüplerdeki hırsızlıklar da ilave edilince bu duruma düştük. Tahkime, disipline, hukuk kuruluna bakıyoruz. Bozacının şahidi şıracı misali... Onların arkasında başka babalar var. Sahneye çıkmazlar.

Adımı duyunca da bana küfür ederler canları sağ olsun. Küfür etmeden önce aynaya baksınlar daha doğru olur. Söyledikleri cümleyi görürler.

Federasyon başkanı çıldırdı gitti, yenisi geliyor. Seçimi düzeltmezsek onu da maymun yapacaklar buna ismim kadar eminim.

Seneye çok enteresan bir lig izleyeceğiz. Kavgası ve dövüşü bol olan ama kalitesi eksik lig olacak. Müneccim değilim tecrübelerim var. Tecrübe pahalı iştir satın alamazsın hata yapa yapa tecrübeli olursun.

Genel kurulda bunu göreceğiz. Kimler girecek kimler dışarıda kalacak. Yoksa eski filme yeni aktörler mi gelecek? Gidip yerinde göreceğim. Bunları yine sizlere yazacağız.

Not: Bu yazı yazılana kadar başkanlık yarışına girecek adayların yönetim listeleri açıklanmamıştı. Piyasada öyle isimler duyuyorum ki Allah muhafaza.

Adaylardan Mehmet Büyükekşi, en önemli sorunun 'güven' olduğunu belirterek "Dostum ve yol arkadaşım rahmetli Hasan Doğan, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı.

Bu mirası en iyi şekilde temsil etmek hepimizin boynuna borç. Ben bu yola, büyük bir iyi niyetle ve sizlere güvenerek çıktım" dedi. Böyle söylemiş ama piyasada geçen isimler gelirse Hasan Doğan'ın mezarda kemikleri sızlar.