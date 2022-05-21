GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Erman Toroğlu Centilmenlik
Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

21 Mayıs 2022 | Cumartesi

Centilmenlik

Sezon sonu geldikçe bazı takımların seyircileri artıyor. Bir tanesi de Antalyaspor. Tabii teknik adamla birlikte yükselişte başlayınca seyirci gelmeye başladı. Galatasaray bildiğiniz gibi bir halt oynamıyor. Bazı oynayacak adamlar da kenarda oturuyor, oynamayacaklar da sahada. Galatasaray teknik direktörünün ne yaptığı belli değil. Top Galatasaray'da daha fazla gözükmesine rağmen oyunda etkili olan takım Antalya'ydı. Aslında ortada geçen maçı hakem başarıyla futbolcuları sinirlendirerek birbirlerine girmelerini sağladı. Neyse ki Antalyalı futbolcular bir 10 dakika böyle oynadıktan sonra sakinleştiler. Hakemlik böyle bir şey; maçı rahat götürüyorum zannedersin bir patlar önünü kesemezsin. Allah'tan sezon bitti.

Antalyaspor belli bir planda gidiyor. Peki Galatasaray son maça çıktı hiçbir planı yok! Nasıl olsun ki yönetim kurulu yok. Bu sene futbolumuzda yoklar senesiydi. İnşallah seneye böyle olmaz. Şu yazıyı kaleme alırken bile zorlanıyorum. Çünkü yazacak bir şey yok. Yalnız şunu yazmakta fayda var herhalde; Galatasaray attığı golden 5 dakika önce Antalyaspor çok iyi bir hücum yakalayacakken hem de rakip defansı eksik yakalayacakken, Galatasaraylı oyuncu yerde yatıyor diye top taca attılar. Ama aynı centilmenliği suratına dirsek yiyen Antalyalı futbolcuda göstermediler. Aslında gol olduktan sonra bazı futbolcuların ezikliği de suratlarından belliydi. Yani dünkü olayda centilmenlik ve düzgünlük Antalyalısporlu futbolculardaydı. Galatasaray böyle bir golün arkasına sığındı ve berabere kaldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Antalya, Galatasaray, Antalyaspor

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Hokkabaz olur! Son bir gayretle! Tuhaf bir lig!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor