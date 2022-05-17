Son bir gayretle

Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Takımlar ve futbolcularda bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar. Adana Demirspor sezon ortasındaki gibi değil. Arada bir parladılar. Çalışmayı bırakmışlar belli ki. Belhanda'da bir şeytan tüyü var. Galatasaray'da oynarken de burada da aynıydı. Çıkana kadar 10 kişi çıktığında 11 kişi oldular. Montella, eski takımı diye kıyak yaptı herhalde. Gomis tek vuruşta iyi fakat deparda ve mücadelede yok. Türkiye'de bu tip oyuncular maalesef iş yapıyor. 9 golü oldu 5'i penaltıdan. Galatasaray son toplarda doğru işler yapamadı. 3-1'den sonra Balotelli'nin frikiği dengeleri bozdu. Sarı-kırmızıları korku sardı. Kenardaki teknik adamın bu ifadeler gözlerinden okunuyordu. Bu saatten sonra şu takım böyle oynamış bu takım şöyle oynamış hepsi hikaye... Onlar son gayretle mücadele ediyor. Bizde son bir gayretle yazıyoruz. Ne onlar oynadıkları futboldan zevk alıyorlar. Ne de biz yazdığımızdan. 1 haftalık daha eziyet var. Ama kupa finalinde iyi mücadele olacağını zannediyorum. İyi bir hakem de olursa. Hakem demişken bu maçta penaltılık pozisyon var. Hakem vermedi. Aynı pozisyonun benzeri Trabzon'da oldu ve penaltı verdi. Birisi yanlış siz karar verin. İkisi de Süper Lig hakemi. Şampiyon Trabzon'un Atatürk Stadı'ndaki maçına giden seyirci bence 95 binden fazlaydı. Fenerbahçe 2. oldu, onların da tribünleri doluydu. Galatasaray tribünleri de iyiydi. Rize'ye bakıyorum takım düşmüş tamam da seyirci yok. İngiltere ve Almanya'da takım düşse de stat dolu. Takımları alkışlayarak yolluyorlar. O takım seneye geri geliyor. İnşallah biz de o günleri görürüz.