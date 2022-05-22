Cambaza bak!..

İki maçı da televizyondan seyredince biraz zor oluyor ama Beşiktaş maçı daha ciddi bir maç... Yeni Malatya küme düşmüş. Zaten belli... Skoru da belli olan bir maç... Ama bu maçta gene önemli bir nokta var. Bak Mert Hakan kardeşim. Bu kafada gidersen seneye kendini de yakarsın, Fenerbahçe'yi de yakarsın. Adam gibi bir hakemin idare ettiği bir hakeme denk gelirsin, kendini dışarda bulursun. Her maçı çomaklıyorsun hem rakibi hem hakemi...

Adamlar zaten düşmüşler daha üzerlerine niye oynuyorsun; anlamak mümkün değil! Malatya 10 kişi de 11 kişi de oynasa Fenerbahçe bu maçan galip ayrılacak. Ne gereği var!

Hakkında, Galatasaray'a söz verdiğin iddiaları çıkınca neyi ispat etmeye çalışıyorsun! O iş bitti. Şu anda Fenerbahçe forması giyiyorsun. Sen futbolunu oyna...

Bir tarafta da Beşiktaş, Konya ile oynuyor. O daha enteresan bir maç... Maçın geneline baktığımızda Konyaspor daha bilinçli, daha kontrollü daha bilerek oynuyor.

Ama son yarım saate girildiğinde maçı 1-0 bitirme isteği oluştu. Bu arada Beşiktaşlı futbolcuların da oyunu zorlamaları siyah-beyazlılara beraberlik golünü getirdi.

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Kötü maç olmadı. İki taraf da kazanabilirdi. Ama şu bir gerçek;

Konyaspor yukarlarda kalmayı hak eden bir takım görüntüsünde...

Hem futbolcularını hem de teknik adamlarını tebrik etmek lazım. Bu maçlar Beşiktaş teknik adamı için de iyi oluyor. Takımı tamamen tanıma fırsatı buldu. Onun için de seneye bahanesi kalmayacak.

Önümüzdeki yıl 5. maçtan sonra artık Beşiktaş teknik adamının yanı İsmael'in takımına damga vurması gerekir. Bakacağız...

Ligin son haftasında futbol oynamak zordur. Bunları yorumlayıp yazı yazmak, televizyon da anlatmak da...

Bu sene hakemler kötü, eskiler zaten çok kötü... Ama papazlar gençlerin de önünü kesiyorlar ve kestiler. Türkiye'de genç ve idealist hakem çıkmadığı sürece bu rezilliği seyredeceğiz. Ama bunun böyle olmasını isteyen bazı kulüp başkanları da yok değil... Bunlar, 'cambaza bak' deyip aşağıda iş bitirmeye çalışıyorlar.