Şeffaf olmalı

Federasyon Başkanı doğru mesajlar veriyor... İnşallah uygulaması da doğru olur.

Mesajlar tamam da bu mesajların sonunda bunları uygulayacak olan insan kalitesi... Futbolda her kademede bu kadar kaliteli isimler var mı? Kesinlikle yok.

Öncelikle kurulların istifasını istemesi çok doğru bir karardı.

Çünkü kurullar, futboldaki güveni kaybetmişlerdi. Kimleri getirir onu bilemeyiz. Hakem konusunda da faydalı şeyler söylemiş. Mesela gözlemci; bir odaya girecek raporunu yazacak. Yapay zekadan da faydalanacakmış. Bunlar doğru şeyler. İyi de Sayın Başkan, Türkiye'de şu anda gözlemcilerle hakemler için bir futbol adamı olarak 100 üzerinden bir değerlendirme yaparsam kapasiteleri yüzde 20-25 civarında. Neden? Çünkü alayı torpille gelmiş durumda.

Bunları temizlemek için yukarıdan başlamayacaksın, aşağıdan başlayacaksın. Yardımcı hakemlik zaten bitti. O iş elektroniğe girecek.

Neye bakıyor bu hakemler ofsayt, taç ve auta. Bunlar zaten elektronik sistemde çok kolay. İş neye kalacak?

Hakem ile VAR'a. Burada hakemden daha önemli olan VAR.

Şu düşüncesi de bence doğru, VAR'daki hakem sahaya inmeyecek.

Devamlı VAR'da kalacak. Şimdi benim kendisine bir önerim var.

Tabii bu bizim federasyonda hemen uygulanmaz, IFAB'a gidecek bu teklif. Yıllar önce Kocaeli'de bir Kocaeli-Fenerbahçe maçı idare edecektim. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da aniden maça geldi.

Karşılaşma 25 dakika geç başladı. O zamanki Federasyon Başkanı Şenes Erzik olaya el koydu araştırdı MHK ile konuşarak 4. hakemlerin ulusal liglerde de uygulanması isteğini UEFA'ya bildirdi. UEFA kabul etti.

Pilot bölge olarak önce Türkiye'de sonra Avrupa'daki maçlarda uygulandı.

Bakınız, benim teklif edeceğim olay ne? Sahada bir hakem var.

VAR'da da eski bir hakem. Bence VAR'da iki tane hakem olmalı. Çok çabuk pozisyonu ikisi tartışmalılar.

İkisi de aynı karara varırlarsa sonuç belli. İkisi ters düşerlerse hakemi VAR'a çağıracaklar. Hakem nihai kararı verecek. Yani buradaki olay ne? 3 hakem var. 3'te 2 karar verilirse daha sıhhatli olur. Bunu da UEFA'ya ve IFAB'a götürmek çok zor bir iş değil. Teklif edersin kabul ederler ya da etmezler. Yalnız benim takıldığım bir nokta var. Türkiye'de yıllardır kalitesiz gözlemciler olduğu için bunların seçtiği hakemler de kalitesiz oluyor. Burada torpil ön planda. Zaman zaman da siyaset giriyor işin içine. Yıllardır söylediğim bir cümle var. Gözlemcilere de başka bir gözlemci lazım.

Eskiden naklen yayınlar bu kadar detaylı değildi. Gözlemciler öyle not veriyorlar ki şıracının şahidi bozacı.

Türkiye liglerinde 300'e yakın akraba ve gözlemci var desem inanır mısınız? Girin listelere amcaoğlu, dayıoğlu... Soyadı aynı olmayabilir tonlarca insan var. İyi hakemler yukarı çıkamıyorlar. Çünkü hakemlik müessesesinde güven yok. Haliyle de maçların neticesi güvenli olmuyor.

Seçilen başkanın işi zor. İnşallah başarılı olur. İnşallah bilenlerle ve tecrübelilerle çalışır. Daha da önemlisi çalıştırdığı en yakınlarına çok dikkat etmesi. Yüzüne gülerler arkadan vururlar. Hala o isimlerden birileri yanında geziyor.

Kulüpler Birliği'nin seçeceği bir isim, MHK'nin toplantılarına girebilir ve orada neler olduğunu izleyebilir...

Bu da doğal bir olay. Buna karşı gelinmemesi gerekir. O girecek arkadaş gidip Kulüpler Birliği'ni bilgilendirmeli ki oradaki kulüp başkanları bilmeden ve öğrenmeden saçma sapan beyanatlar vermemeliler. Bakınız; saklarsanız, gizlerseniz bu işte bir sahtekarlık, üç kağıtçılık var derim. Ne kadar şeffaf olunursa o kadar doğru işler yapılır. Yapabilir miyiz? Yaparız, eğer istersek. Peki hepimiz bunu istiyor muyuz? Bence hayır!