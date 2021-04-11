Geçen hafta ‘bay’ bu hafta ‘bay bay’

Galatasaray geçen haftayı boş geçirdi. O nedenle bu maça daha iyi hazırlanması, daha diri olması lazımdı. Ama gerçekten G.Saray geçen süreyi boş geçirmiş. 90 dakikaya baktığımızda Karagümrük fizik olarak G.Saray'a göre daha iyiydi. Oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Fakat bir şeyi yanlış yaptılar. Neyi? İsten buna şımarıklık deyin, ister ukalalık; rakibi rahat yenerim deyince, o havayı da görünce, kendi ceza alanın etrafında top yaparak çıkmaya kalktılar! Yani tabiri caizse kaşındılar. Ve beraberlik golünü yediler. Yani şunu söylemek lazım; golü atan da yiyen de Karagümrük'tü..



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G.Saray şampiyon olacağım diyor, geçiniz! Sahaya çıkan 11 futbolcu ölümüne mücadele ederse olursun. Sahaya çıkan 11 oyuncudan 10'u piknik yaparsa, bir dek yaşlı dediğimiz Babel mücadele ederse, vah bu G.Saray'ın haline.. Zaten teknik direktör ikide bir atılıp saha kenarında olmuyor. Yukarıdan haber geliyor, belli; ama yine olmuyor. Şu bir gerçek, bu Fatih Terim ve bu G.Saray takımıyla lig şampiyonluğu olmaz. Ha diyeceksiniz ki; futbol bu, olur mu olur!.. Olur da, o zaman da halamın bıyıkları olsa amcam olur derim ben de.. Hakem tartışması çok olan bir maç. Tamam, bazı pozisyonlarda haklıydı. Bazı pozisyonları görmesi gerekirken VAR'a gitti ve haliyle futbolcular da sinirlendiler. Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumun öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar.



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Mesela maçın en önemli kararlarından biri; son dakikalarda G.Saray lehine bir penaltı ve kırmızı kart! Sonra VAR'a gidildi, ikisi de iptal.. Şunu söylemeliyim, yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntüler rezalet. Sağdan gösteriyor kötü, soldan gösteriyor kötü. Bu görüntülerle işi çözmemiz çok zor. Ama şunu çok iyi biliyorum, bize gösterilen görüntüler ile hakemlerin VAR'daki görüntüleri aynı değil. Buna geçmişte çok şahit oldum. Yalnız, bu Karagümrük 'Ben G.Saray'dan fizik olarak da iyiyim, takım olarak da iyiyim' demeyip; normal toplarını oynamaya devam etse; bu G.Saray takımına 3-4 fark yaparlardı. Maç berabere bittiyse ve G.Saray tarafının hakemden şikayet etme hakkını doğurdularsa, Karagümrüklü oyuncular bunu kendilerinde arasınlar. İşte sonuna gelelim ve noktayı koyayım. G.Saray geçen hafta 'bay'dı. Bu hafta 'bay bay' oldu! Hayırlı işler.