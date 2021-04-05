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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

05 Nisan 2021 | Pazartesi

Kimya bozulmuş

Dikkat edin bakın bir takımın yöneticileri ve teknik adamları galip gelemedikleri maçtan sonra zeminden, hakemden veya soğuktan bahsediyorsa mutlaka hatalı işler yapıyordur.
Ve onun öyle olmadığını da kendileri biliyordur. Ama maalesef basındaki taraftar yandaşlarına ve seyircilerine oynuyorlardır. Yani tribüne… Dünkü maçta ilk 45 dakikada 'ı seyrediyoruz inanılır gibi değil. İlk yarının pozisyonlarına bakarsak sonucu 3-1 olabilirdi lehine.
Eğer ikinci yarı Beşiktaş biraz daha fazla mücadele ettiyse bunu kaleci 'e borçlu. Penaltıyı kurtardığı için.
Bu sezonun belki de en kötü Beşiktaşı vardı ilk yarıda.
Onların yapmak istediği her şeyi Kasımpaşalı oyuncular yaptı.
Mükemmel yardımlaşıp araya topla atıp pozisyonlara girdiler.
Zaten 'in pozisyonunda da saçma sapan kaleciye pas girişimi Kasımpaşa'dan geldi.
İkinci yarı Beşiktaş'ın mücadelesi arttı. Ama yine doğru işleri yapamadılar. Kapanan defansı açmak için çizgiye fazla inemediler.
girdikten sonra etkili geldiler.
H H H
Zaten 75'ten sonra yandan gelen hava toplarında bariz olmasa da pozisyonlar buldular. Vuruşlar çok kötüydü.
Dün gece şu gözüktü: 'ın ve Beşiktaş futbolcularının 'den 90'da yedikleri gol kimyalarını bozmuş. Bir de olayın üstüne 'in ve yöneticilerin hakemi hedef göstermeleri onu ve futbolcuları temize çıkartmış F.Bahçe maçında.
Aslında Sergen, F.Bahçe maçında gereken değişiklikleri yapıp kazansaydı bunları yaşamayacaklardı. Futbol böyle bir olaydır. Zor zamanda puan da kaybetsen ayağa kalkmayı bileceksin.
Bakınız Beşiktaş-F.Bahçe maçını idare eden , bir daha Beşiktaş maçına istenmedi.
da cart diye verdi. On numara bir iş yaptı.
Dün akşam da seyrettik.
Allah aşkına nesi vardı yenilgide?
Herkes 'yok efendim kıyak yapar' diye eleştirdi Hakem çıkar idare eder.
Soruyorum: 'Dün akşam da yenilgiyi hakeme mi bağlayacaksınız?' Serdar Tatlı'ya da tavsiyem, 'Korkma aynen devam et. Vurulsan cepheden vurul.
Arkandan vurmak isteyen çok insan var. Ve bunlar senin camiandan.

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Etiketler :
Beşiktaş, Kasımpaşa, serdar tatlı, Sergen Yalçın, Ersine, sergen, Larin, F.Bahçe, Halil Umut Meler, Gökhan

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