Yuh olsun sana Tudor

G. Saray takımının kadrosunu futbolcular yapsın, çok daha başarılı ve farklı sonuçlar alırlar

ŞU çok net, Tudor kaşınıyor...

Her hafta değişik bir şeyler icat ederek 'Ben çok büyük teknik adamım' demek veya dedirtmek istiyor ama her hafta bataklığa batıyor.

Şu anda Türkiye'nin en doğru top oynayan ve istikrarlı takımı Başakşehir'e karşı çift santrfor macerasıyla çıkarsan, bu sonuç sürpriz olmaz. Bazıları diyorlar ki;

Emre ile Mahmut'u görmeyince böyle oynattı. İyi de kardeşim, özellikle Emre olduğu zaman top en çok onunla buluşuyor.

Psikolojik olarak futbolcular da meşin yuvarlağı ona atıyorlar.

Yani bir yerde Emre iyi top kullanmasına rağmen, zaman zaman el freni vazifesi yapıyor.

Dün Emre yokken Başakşehir çok daha hızlı oynadı. Sen ileride kalabalıklaşıp, Başakşehir'in pas yapmasını engelleyip, kaleci Volkan'ı degaj yapmaya zorlayayım diyorsun ama; Başakşehir topa basarak, boşa çıkarak, üst üste 4-5 pas yaparak çıkınca, en az 5 G.Saraylı arkada kaldılar.

Yani orta alanda Başakşehir istediği gibi futbol oynadı.

Başakşehir, işi bitirdikten sonra biraz geriye çekildi, huniyi daralttı. Bu kez G.Saray oynuyor gibi göründü ama hiç bir şey yapamadılar.

Aslında oyun tam da Başakşehir'in istediği gibi oldu.

Bakmayın G.Saray'ın bir gol attığına, bence o pozisyonda da Gomis kötü vurmadı ama golü yiyen kaleci Volkan'dı. Çünkü bu golde büyük hatası vardı.

Sezon başında Galatasaray, Rodrigues'in getirdiği toplar ve Gomis'in vuruşlarıyla kaç gol attı. Rodriguez'e bakıyorsun yedek kulübesinde. Zaten oyuna girer girmez de yaptığı hareketlerle 'Niye beni kenarda tutuyorsun' dedirtti.



Bu skor sürpriz değil

Net olarak şunu söyleyebilirim.

Bu Galatasaray kadrosunda sahaya sürülecek takımı, oturup futbolcular yapsınlar, kadro seçiminde çok daha başarılı olurlar ve çok farklı sonuçlar alırlar.

Bu net görünüyor.

Kerim Frei yine yer zamanki gibi. Girdi, işini yaptı. Tebrikler Başakşehir'e! Bu aldıkları skor hiç bir zaman sürpriz değil, doğru transfer yapmanın, doğru ve uzun vadeli çalışmanın bir emeğidir bu. Yıllarca büyüklerin yazılı ve görsel basındaki adamlarıyla, şişirme transferleriyle gelen büyükler neredeler, Başakşehir nerede?

Ama bu iş hemen olmuyor, biraz emek istiyor.

Hem Başakşehir'i, hem teknik direktörlerini tebrik etmek lazım, hem de hakemi.. Tudor'a da bir tek şey yazmak yazım: Yuh olsun sana! Bir takımı, ne halden ne hale getirdin. Şahsi kaprislerinle!



Temiz maç yönetti

HAKEM Ali Palabıyık, futbol oynatmaya çalıştı. Zaten sahadaki oyuncular da ona ve birbirlerine karşı art niyetli değildi.

Bu kadar hakem hatasının olduğu yerde, böyle bir maçı temiz yönetti. Aslında, bu Ali Palabıyık biraz havaya girmese, her maça aynı ciddiyet ile çıksa, farklı olacak.

Çünkü vücut dili ve kişilik olarak sahaya yakışıyor. Ama hep şunu söyleyecek; bu maç benim son maçım olabilir. O zaman çok daha yukarılara gideceğini sanıyorum.