Tek çare Şenol Güneş

Şu an ben milli takımın başına geçsem, bu takımdan 5 kat daha iyisini çıkarırım TFF, hemen Luce’yi göndersin. Şenol Güneş için Beşiktaş’tan 1 yıllığına izin alsın

Hakemin adı neydi?

Kabakov… Bizimki de kabak takım, kabak gibi olduk ya!

Lucescu, ekim ayına kadar kalacak gibi gözüküyor. Ekim ayına kadar bizim kaybımız iki sene olur biliyor musunuz?

Çok net söylüyorum; 12 ayda biz iki yıl daha gerileriz. Kolay kolay da toparlanamayız.

Diyeceksiniz ki? Ne yapacaksın.

TFF'nin yapacağı bir şey var.

Çok net… Kesin çözüm; Şenol Güneş! Beşiktaş'a gidip "Bize 1 sene izin ver Şenol Güneş gelsin milli takıma çeki düzen versin". Çözüm bu olur sadece!

Ben her zaman "Hem kulüp, hem milli takım hocası olmaz" diyordum ama şu an bu milli takıma Şenol Güneş'ten başka Türkiye'de buna çare yok.

Biz bu Lucescu'yla yanarız.

Arkadaş! Anlamıyorum bu Lucescu'yu nereden bulup getirdiler.

Adam ölmüş, ağlayanı yok! Adamın bırakın takım yönetmeyi, kenarda ayakta duracak hali yok. Baston lazım adama, baston. Ayıp ama!

Bakınız!

Rakip takım Arnavutluk bize göre çok daha şekilli oynadı, en azından ne yaptığını bildiler.

11'e 11 oynarken bizden çok daha etkililerdi. 10 kişi kaldılar, adam gerekli değişiklikleri yaptı yine bizden iyilerdi. Üç değişiklik daha yaptı yine hareketlendi.

Bizim Lucescu ne yaptı kenarda? Zavallıca kafasını, kaşını kaşıyordu.

İlk golü nasıl attık? Birinde sıfıra indik, ötekini verkaçla yaptık.

Yapılacak iki şeyle gol attık.

Başka ne yaptık, adam 5 kişiyle bir kapattı, kilitledi seni. Sen ne yaptın? Kenarda öyle izledin.

Tekrar ediyorum… Bir tek çare var! O da Şenol Güneş'tir!



?BUYRUN CENAZEYE!

HANİ diyorlar ya "Çanlar milli takım için çalıyor!"... Çanlar falan çalmıyor beyler! İmam cenaze namazı kıldırıyor şu an...

Bu takımın böyle oynamaması lazım. Türk Milli Takımı'nın böyle olmaması lazım. İyi değiliz ama bu kadar kötü olamayız!

Şu milli takımın başına geçsem bundan 5 kat daha iyi takım çıkarmazsam adam değilim