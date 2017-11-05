F.Bahçe 'Hasta Adam' gibi

Hani hasta bir adam vardır, yavaş yavaş eriyordur. F.Bahçe aynen ona benziyor. Bir Valbuena çıkıyor, takım duruyor.

Fenerbahçe açısından değişik bir olay yok.

'Büyük Fenerbahçe' diyorsun iyi tamam da orta sahada bir Valbuena denen adam var her şeyini ona bağlamışsın. Adam da aman aman bir şey yapmıyor. Alıyor topu veriyor, sakatlanıp çıkıyor, Fenerbahçe duruyor.

Koca Fenerbahçe dediğin takım bir futbolcuya mı bağlı oynuyor?

Böyle bir olay olur mu!

Fenerbahçe'de iki oyuncu sakatlanıyor.

İki sakatlık da kameradan görüldüğü kadarıyla adale sakatlığı.

Bunun bir tek izahı var ya iyi çalıştırılmıyorlar ya da kendilerine bakmıyorlar.

İki futbolcu ilk yarı çıkınca oyuncu değişikliği için artık oyunun sonunu bekleyeceksin. Ama şu bir gerçek Osmanlıspor iyi top yapmaya başladı.

Üstüne her şeyiyle geliyor. Bir oyuncu değiştirme hakkın daha var.

Artık bu riski 75'te, 78'de kullanacaksın.

O riski Aykut hoca alamadı.

Bu Fenerbahçe'nin ne tadı var ne de tuzu... Osmanlıspor ligin sonuncusu.

Fenerbahçe'den daha derli toplu oynadı. Siz bakmayın o yüzde kaç Fener oynamış yüzde kaç Osmanlı oynamış. Oyunun hakimi doksan dakika Osmanlıspor'du.



Bir tık yapsa çıkacak

Fenerbahçe için öyle şeyler olabilir diyorsun ki bir tık bir şeyler yapsa yukarıya oynayacak ama işte o bir tıkı Fenerbahçe yapamıyor.

Kaç haftadır o tıkı yapıp yukarıya çıkamadı ama o tıkı yapmayıp hep aşağılara indi.

Hani hasta bir adam vardır ya Allah korusun adamı görürsün yavaş yavaş eriyordur, yok oluyordur.

Fenerbahçe şu anda aynen ona benziyor.

Osmanlıspor da bu futbolunu daha evvelki maçlarda oynamadı.

Herhalde büyük takımı görünce motive oldular.

Osmanlıspor'un seyircisi yok.

Gençelerbirliği'nin seyircisi yok. Ankara'da seyircisi olan bir takım var; Ankaragücü. O bir alt kümede oynuyor.

İkisi Süper Lig'de oynuyorlar. Ama malesef Süper Lig'de oynayanların da işi çok zor öyle gözüküyor.



ELİNDEN KAÇIRDI!

KESTİRMEDEN soruyorum;

Dün akşamki maç kimin hakkıydı?

Beraberlik doğru netice miydi? Cevabım net; maçın hakkı Osmanlıspor'undu.

F.Bahçe'yi ellerinden kaçırdılar.

Aslında dikkat edin bu sezon hep bu cümleyi söylüyoruz Fenerbahçe maçları bittikten sonra: 'Bu takım Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı.' Bu yılki Fenerbahçe'nin ana fikri bu...