Trabzonspor'u değiştirdi

Bordo-mavililerde hoca değişikliği yüzde 100 kendini göstermiş. Öküz altında buzağı aramaya gerek yok. Trabzonspor iyi mücadele ederek bu galibiyeti almayı hak etti

Şöyle enteresan bir maç… Trabzonspor teknik direktör değişikliğinden sonra bir büyük maçta ne yapacak?

Galatasaray, F.Bahçe maçından sonra oynayacağı bu zor deplasman maçında ne yapacak?

Önce Trabzon'dan başlayalım;

Teknik direktör değişikliği yüzde 100 kendini göstermiş. Trabzonlu futbolcular üzerlerinden ölü toprağı kalkmış gibi mücadele ettiler.

Maçın geneline baktığımızda galibiyet kesinlikle bordo-mavililerin hakkıydı.

Hem hücumda çoğaldılar, hem defansta çoğaldılar, hem rakipten aldıkları topları alıp hücuma kalktılar, hem kendi defanslarından topları alıp hücuma çıktılar. Sahanın her yerinde maçın hakimi Trabzonspor'du. Rıza Çalımbay'ın geldiği net bir biçimde belliydi.

Galatasaray'a dönüyoruz… Teknik direktör ile bazı futbolcuların arasında kopukluk var. Net gözüküyor! Mesela benim dışarıdan gördüğüm Gomis'le… Eğer Gomis istediği topları alır da, verimli olamazsa tamam.

Ama eğer Gomis'e topu getiremezsiniz, Gomis ne yapsın? Dün topu Gomis'e getiremediler.

Rıza hoca, Yusuf Yazıcı'yı daha çok sağ açık tarafına kaydırarak oynattı. Sol ayaklı olan bu oyuncu hem içeriye, hem dışarıya çalım atarak Galatasaray defansına zor anlar yaşattı. Ayağına da hakim olduğu için kolay top kaptırmadı.

Rıza, takımını kısa sürede tanıyıp gerekli işleri yaparken, Tudor'a bakıyorsunuz, şansı da yaver gittiği halde hala sahaya çıkacak kadroda ve takım içinde otorite sağlayamamış. Takımına hakim değil. Sarı-kırmızılılarda disiplin noksanlığı var. Geçen hafta Belhanda'nın atıldığı pozisyonda disiplin eksikliği var. Bu hafta Feghouli'nin atıldığı pozisyon… Bunların hepsi takımdaki teknik direktör disiplinsizliğini gösterir.

Öyle veya böyle şunu net bir şekilde söyleyebiliriz;

Trabzonspor bu maçı almayı hak etti.

Galatasaray da kaybetmeyi hak etti.

Öküz altında buzağı aramaya gerek yok.

Trabzon harika mı oynadı? Belki değil, ama çok iyi mücadele etti. Bordo-mavililere de bu yakışır.



İKi KIRMIZI DOĞRU

OLCAY ile Feghouli'nin atıldığı pozisyonda hakemin verdiği kırmızı kartlar bence doğru. Ama ilk yarıda Trabzonsporlu Bero'nun, Galatasaraylı Fernando'ya girdiği pozisyon kesin kırmızı kart olmalıydı. Ndiaye'nin gördüğü ikinci sarı kart tartışılır.

Bir de Muslera var... Bazı yan toplarda gereksiz çıkıyor, bazılarında gereksiz kalede kalıyor. Muslera, eski Muslera değil!



