Hakem Caner'i duydu

Mete Kalkavan kart gösteriyor. Caner arkasından küfür ediyor. Hakem Caner'i duyuyor. Dönse atacak, dönemiyor! Beşiktaş formasının ağırlığından korkuyor. Ali Çamdalı sana "Korkaksın" demişti, haklıymış



AFERiN CANER! AZ YAPMIŞIN

Mete Kalkavan; Başakşehir ile oynanan maçta Beşiktaşlı Caner'e bir kart gösteriyor sonra da Caner'e arkasını dönüp kaçmaya başlıyor. Caner de arkasından Allah ne verdiyse küfür ediyor.

Kameralardan net görünüyor. Aslında Caner az yapıyor. Daha çok yapması gerek aferin sana Caner... Hakem Caner'in ne dediğini duyuyor. Dönse direkt kırmızı ile atacak, dönemiyor. Caner'den ve Beşiktaş formasının ağırlığından korkuyor.

Yani Mete Kalkavan korkak bir hakem...

Pekala geçen sene oynanan Konya-Galatasaray maçında Ali Çamdalı, Mete Kalkavan'a "Sneijder'i atsana atamıyorsun sen korkaksın" diyor. Sneijder'i Galatasaray formasından korkarak atamayan Mete Kalkavan sen korkaksın diyen Ali Çamdalı'nı atıyor. Bu Ali Çamdalı hem yakını hem uzağı gören bir futbolcuymuş. Yani Mete Kalkavan'a 'korkaksın' dediğinde yüzde yüz haklıymış. Örnek Caner olayı. Çünkü görüntülerle teknik adamlar ve futbolcular ceza heyetine gönderilmiyorlar.... Dı Türkiye'de.

Hayret ki Caner gönderildi. Peki şimdi size sormazlar mı? "Şenol Güneş'e niye kıyak yaptınız" diye.



TAÇ FIRLATIYOR

Enteresandır Caner takriben üç aydır nefes terapisi dersi alıyor. Yani sinirlendiğin zaman kontrolü kaybettiğin zaman daha dikkatli hareket etmek için. 3 aydır almış hala faydalanamamışsa ya hocası beceriksiz ya da Caner'in daha en az iki sene bu terapiyi alması gerek. Bir şey daha dikkatimi çeker yıllardır, bazı yazarlarımız Caner Fenerbahçe'de oynarken, Caner Beşiktaş'ta oynarken ya da başka takımda oynarken diye değişik yorumlar yapınca biz bunları söyleyince o taraftarlara antipatik geliriz. Caner yıllardır taç atar... Hayır hayır Caner yıllardır taç atmaz, taç fırlatır. Bir tane hakemin de Caner'in bu fırlatmasını tekrar ettirdiğini gördünüz mü? Ben görmedim. Gören varsa bildirsin.



BİRİ CANER BİRİ NAZMİ

Stat aynı... Takım Beşiktaş, bir futbolcu Caner Erkin. Diğer futbolcu Beşiktaşlı Nazmi Belge. Bir hakem Mete Kalkavan, diğeri Feridun Kılıc... Soruyorum size beyler hangi futbolcu daha Beşiktaşlı...

Nerelerden nerelere geliyoruz.



Sabah, Fotomaç, Takvim gazetelerinde yazan, milli formayı giymiş eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Erman Toroğlu'nun görüşü net bir şekilde penaltı...

Net yazıyorum ve iddia ediyorum; dünyada uluslararası maç yapan 100 futbolcuya sorun, yüzü de bu pozisyona 'penaltı' diyecektir. Fakat bakıyorum, görsel ve yazılı basında bazı tetikçiler var. Bunlar çok alakasız yerlerden alakasız haberler çıkararak, "Efendim MHK bunun eğitimini böyle vermiş yok Uilenberg böyle demiş, Roberto Rosetti böyle demiş" diye kafa karıştırıyorlar. Beyler, bu adamların dediği bu pozisyon benzeri değil. Uzaktan atılan bir şutun, rakip futbolcunun bacağına ve baldırına çarparak koluna ve eline gelmesindeki yorum pozisyonu. Bazıları MHK'ye girmek istiyorlar bazılarının da başka düşünceleri var. Bazılarının babaları da yandaşları da bazılarını kurtarmaya başlıyorlar. Peki gözlemci Sabri Çelik ne not verdi. Kimine göre 7.9, kimine göre 8.2... Meselaaaaaaa bana göre de 8 verilmiş olsun. Peki o hakeme en az 1-2 hafta maç vermemek lazım.

MHK veriyor mu? Veriyor. Ey kamuoyu bilginiz olsun Yusuf Namoğlu'na göre hakem başarılıymış (Attila Gökçe'nin röportajından alınmadır)



BEDELLERi VARMIŞ!

Hakem deyince aklıma geldi. O üst düzey hakemler şimdi 300 ila 500 kağıt arası kazanıyorlar yılda. Ona göre çalışıp, maç idare edecekler. Bir de benim gibi hakem eskileri var. Onlar ne yapıyorlar. Bazıları gazetelerde yazıyor bazıları televizyonlarda konuşuyor. Bunlardan bazıları ne yapıyor. MHK ve Federasyonu eleştirirken 7-8 bin lira civarında paralar teklif edilirse TFF'de çalışmaya başlıyorlar. Yani bunların kalemleri ve mikrofonları 7-8 bin lira. Geçmişte düdük çaldılar, bayrak kaldırdılar. O zaman da bir bedelleri var mıydı?



ÇAKIR ÇALABiLiR Mi?

Beşiktaş inşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak. Şimdi size beyin cimnastiği yaptırıyorum. Beşiktaş'ın diyelim ki Juventus, Bayern Münih, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor hakem de Cüneyt Çakır. Çakır pazar günkü kararları Beşiktaş'ın aleyhine versin. Türkiye'ye girebilir mi? Veya basın onu ne yapar. Bir de öyle düşünün. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın.



YÖNETiME NASIL GiRDi

eşiktaş'ta bir yönetici var. Umut Güner... Yönetime nasıl girdi bilemem. "Voleybol oynamış Beşiktaş'ta" diyorlar, oynamadığını söyleyenler de var. Bu kademede görev yapması doğru mu onu da bilemem, Beşiktaşlılar daha iyi bilir. Ama şunu iyi biliyorum çünkü araştırdım. Umut Güner çok değişik isimleri kullanıyor, "Tanıyorum, akrabam" diye. Bir kullandığı isim de Mustafa Erdoğan yani Cumhurbaşkanımızın kardeşi. "Yakınıyım" diye çok yerde konuşuyor. Sayın Mustafa Erdoğan bu adamı hiç tanımıyor. Bir gün karşılaştığında söylüyorlar "Bu adam senin yakınınmış Mustafa Bey doğru mu?" diye. Sayın Mustafa Erdoğan'ın cevabı şu, "Hayatımda ilk kez görüyorum." Beyler ayıp oluyor yapmayın.



CEVAP VERiN BEYLER

aziran ayında sordum; "Beşiktaş'ın uçağı nerede" diye... "Hangara mı çekildi" diye. Cevap, ajansbeşiktaş. com sitesinden geldi, "Erman Toroğlu yine tutturamadı, yazısı elinde patladı" diye. "Uçağı hangara çektiler ama 3. yıldızı takmak için" dediler. Neyi taktıklarını bilmiyorum... Takma işlerinden çok anlamam ama bildiğim şu var; Fikret Orman kongrede "Beşiktaş'ın artık uçağı var uçak bizim" diyordu. Şimdi gelelim sadede... Beşiktaş kiraladığı uçakla Monaco'ya gittiği saatlerde benim dediği uçağı saat 21.23'te TK 7263 sefer sayısı ile Adana Havalimanından kalkıyor, Sabiha Gökçen Havalimanına iniyor. Hadi bakalım buna da cevap verin beyler!



KILAVUZLARI KiM

ens, Negredo, Medel, Mitrovic, Beşiktaş'ta neden banko oynayamıyorlar... Aynı sorular. Pedro Franco 2.5 milyon euro'ya alındı. Aslında alınan kulüpteki serbest kalma miktarı 1.5 milyon euro'ydu. Şu an da nerede oynuyor? Milosevic ne kadara alındı şu an nerede oynuyor? Futbolcuların alınışında kılavuzlar kimlerdi merak ediyorum! O kılavuzların bazıları görsel ve yazılı basında görev yapıyorlar mı?