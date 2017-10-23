Dev cüce doğurdu!

Dünya derbisi denilen maçtan akılda kalanlara bir bakın. Başlıkta ne demek istediğimi o zaman anlarsınız

U maçı 81. dakikada yazdırmaya başladım. "Maçı yazalım" diyoruz, "İki takım teknik direktörünü yazalım" diyoruz, "Hakemi yazmayalım" diyoruz. Ama yapamıyoruz!

Bu hakem, Türkiye'de 1 numara. Avrupa'da da iyi maçlara gidiyor. Yani komite bu hakemi verdiği zaman "MHK niye bu hakemi verdi?" diyebilecek kimse yok.

Peki, Cüneyt Çakır Türkiye'deki maçlarda güven telkin ediyor mu? Hayır… Kafasında hala bir şeyler var mı? Şeytanlık veya tilki veya solucan… Olabilir!

Maçta bazı pozisyonlar var tartışılır.

Sana göre, bana göredir! Hakeme göre de böyledir veya şöyledir. Sana göre, bana göre ise hakeme göre de kabul edilir!

Yalnız 59'uncu dakikadaki Hasan Ali'nin pozisyonunu Cüneyt Çakır Hasan Ali'ye sorsaydı, Hasan Ali bile "Penaltı" derdi. Hepsini tartışırım, bunu tartışmam! Peki Cüneyt Çakır bunu gördü mü? Bence gördü… Yardımcı hakem gördü mü, bence o da gördü. Peki niye vermediler? Bana sormayın, onlara sorun.

Maça bakıyorsunuz, kabız bir maç.

Fenerbahçe Teknik Direktörü AYkut Kocaman, çıkmış "Yakalarsam atarım" diyor. Bence de doğru teşhis ve tedavi. Galatasaray için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Psikolojik olarak da, fizik olarak da Fenerbahçe'den daha iyilerdi.

Ama Tudor yeni bir şeyler yapayım derken dağlara taşlara yapıyor! İyi giden bir şeyi bozmayacaksın.

Soruyorum size dün akşamki maçtan akılda neler kaldı?

Koca bir ilk 45 dakikanın en iyi pozisyonunu Fenerbahçe Janssen ile kaçırıyor. İkinci yarıya bakıyorsunuz doğru dürüst bir pozisyon yok. Muslera'nın rakibe verdiği bir top var. Bir de ne? Penaltı pozisyonu… Belhanda mı? Gördüğü ilk sarı kart tam amatör işi, ama aldığı para tam profesyonel işi! İkinci pozisyonda Kameni ile ikisi arasında bir temas var mı? Var… Peki bu temas olduğunda hakemin kararı ne olmalı? Penaltı değil. Temas olduğunda sarı kart gerekir mi? Bunun cevabını da Cüneyt Çakır ile MHK'nın vermesi lazım.

Dünya derbisi denilenden akılda kalanlar bunlar. Yani dev cüce doğurdu!

Maç berabere bittiği için herkes memnun oldu. Aykut yenilmediği için, Tudor Fenerbahçe ile aradaki puan farkını koruduğu için, Beşiktaş ile Başakşehir yukarıya daha çok yaklaşma ihtimali doğduğu için.

Memnun olmayan kim?

Galatasaray seyircisi. Peki onlar gereğini yaptı mı? Hayır… Bu kadar kalabalık seyirci, eğer sahadaki kendi futbolcusunu, rakip futbolcuyu ve hakemi etkileyemiyorsa haklı olduğu halde 'fiyasko' demektir.

Sahadaki oyunu, pozisyonu gördüğü halde vermeyen yardımcı hakemin kafasına madde atarak etkileyemezsin!





KÜÇÜK BİR MAÇ!

İKİ büyük takım, bir büyük hakem... Sonunda bir küçük maç!

Maçın sonuna doğru Galatasaraylı oyuncular net faul yapıyorlar, ama hakem Cüneyt Çakır vermiyor.

Niye? Çünkü penaltıyı vermeyerek yediği haltı biliyor! Ama dedim ya hakemimizde bu, takımlarımız da! Herkese hayırlı olsun!

İki takımdan birer futbolcu kim derseniz? Fenerbahçe'de kaleci Kameni'yi söylerim. Fazla bir şey yapmamasına rağmen gerekeni yaptığı için... Galatasaray'da da Ndiaye… Orta sahada her topa gerekli hamleyi yaptığı için.