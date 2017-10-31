Böyle yönetim olmaz

Kimse kusura bakmasın bunu artık açık açık söyleyeceğim.

Nerden nereye geldik!

Arkadaş, Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe kaptanı olur mu ya!

Eğer olursa bu sonuçları çok anormal bulamazsın! Ben bu takımların sahaya çıktığı zaman takım kaptanının çok daha farklı futbolcular olması gerektiğini düşünüyorum.

Karakterden demiyorum bakın!

Hasan Ali'yi hiç tanımam, pırıl pırıl bir çocuktur bilmem! Alex'i, Emre Belözoğlu'nu, Volkan'ı falan düşününce, kusura bakmasın Hasan Ali bana biraz hafif kalıyor gibi geliyor.

Fenerbahçe'nin attığı gol öncesinde Kayserispor lehine faul verilir mi?

Verilir. Ama "Hakem oyunu durdurmadı.

Pozisyonu devam ettirdi.

Fenerbahçe topu taca atmadı" diye bir sürü tartışma oluyor.

Bakınız!

"Rakip yerde kaldı topu dışarı atayım düşüncesi" yanlış bir düşünce.

Artık dünyanın bir çok yerinde topu dışarı atan futbolcu tepki görüyor.

Yerde yatan futbolcunun sakatlığı boyundan yukarı olduğu zaman zaten hakem kesiyor.

Boyundan aşağı olduğu zaman yatsın bana ne? Her yerde yatana topu taça atılacak diye bir kanun yok.

Kitapta yazan tek kural, kafaya müdahalelerde oyun durur. Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonu sürdürmesinde sakınca yok.

Bu Halil Ümit Meler, akıllı bir adam, iyi hakem kumaşı var ama pozisyona göre değil neticeye göre düdük çalıyor. Aynı pozisyona bir çalıyor, bir çalmıyor gidiyor. Daha ağırını oynatıyor, daha hafifini oynatmıyor.

Pozisyon neyse değil, skor neyse ona göre düdük çalıyor. Akıllı adam, futbolu biliyor ama çok çakal!

Böyle giderse bir halt olmaz!

Gün gelir öyle bir hata yaparsın ki bütün lig senin üstüne yıkılır!

Yusuf Namoğlu beyanat vermiş, "Belhanda ikinci karttan atılınca hiç itiraz etmedi. Bu hakemin ne kadar doğru karar verdiğini gösterdi" demiş.

Bu ne demek ya? İtiraz edersen sonuç değişmez ki. Yusuf Namoğlu bunu söylemişse inanılır gibi değil.



TEK SORUMLU HOCA

BEN önce teknik direktörü konuşurum, sonra futbolcuyu konuşurum.

Fenerbahçe'yim, 3-1 öndeyim... Abi 4-1, 5-1 yaparım. Bu sonucu kesinlikle önce teknik direktörden sorumlu tutarım. Bakın arkadaşlar!

Ben şuna bakarım, borsada "Tepki alımı" diye bir tabir vardır. Kayserispor'a bakıyorum, teknik direktörü de futbolcusu da tepkili. Fenerbahçe'ye bakıyorum kenarda tepki yok!

Hakem-makem bir halt yapamaz ha!

Büyük takımım ben. Sen 3-1 öndesin, İstanbul'dasın. Kusura bakmayın, o maçı çıkıp teknik direktör alacak.



TARAFTARI İNANMIYOR

Bakın dün akşamki görüntü şu; Fenerbahçe seyircisi takımına güvenmiyor.

Yahu dün Galatasaray mağlup olmuş.

Her şey olur... Ben Fenerbahçe seyircisi olacağım var ya 40 bin kişi gelirim stada bangır bangır takımımı desteklerim.

Şimdi Galatasaray seyircisi ne diyor biliyor musunuz? Adam mağlup oluyor, "Arkadan rakipler gelecek" diyor ama bir bakıyor F.Bahçe maçına "Bu ne ya Fenerbahçeli kendi takımına inanmıyor" diyor. Bunlar küçük ama önemli ayrıntılar.

Açık ve net; Fenerbahçe seyircisi takımına zerre kadar inanmıyor!