Sopayı eksik etmeyeceksin

Bazı futbolcu ve hocaları ‘çomaklamayınca’ olmuyor! Belhanda ve Tudor buna örnek... “Koçum, aslanım” demeyeceksin. Her an sopayı elinde bulunduracaksın

Galatasaray'a bakıyorsunuz. Ligin lideri… Çok yeni bir takım… Ne derseniz deyin, öyle ya da böyle yeni bir teknik direktörleri var. Geçen hafta Trabzon'da maçtan sonra verdiği beyanat bir fiyasko. "Rakip böyle oynadı, rakip şöyle oynadı, böyle futbol dünyada yok" diyen bir teknik direktör... Onun 'Dünyada yok, oynanmaz' dediği futbolla Galatasaray'ı yenen bir Trabzonspor var ortada. Yani 'akım', derken saçma sapan bir şey diyen bir hoca Tudor.... Sana ne arkadaş rakip takımın ne oynadığından! Sen kendi ne oynadığına bak! Tudor, faydalıdır değildir, devam eder etmez o bizim sorunumuz değil. O Galatasaray yönetimi ile onun arasındaki bir sorun. Ama Tudor, mağlup olduktan sonra rakibin teknik anlayışıyla mücadele etmeye kalkarsa veya kendi takımında oynayan şöhretli futbolcularla mücadele etmeye kalkarsa bütün şimşekleri üzerine çeker. Sen kendi işine bak. Oynattığın futbola bak. Neden yenildiğinin ve nasıl yendiğinin muhasebesini kamuoyuna öyle anlat. Galatasaray dün gece rahat bir galibiyet aldı. Yalnız burada bir enteresan şey var; Belhanda geldiğinde iyi bir görüntü çizdi. Ama sonra standart bir hale girdi. Oynuyor mu, oynamıyor mu belli değildi. Atıldı, bütün şimşekleri üzerine çekti, ama dün akşam farklı bir Belhanda vardı. Demek ki bazı futbolcuları ve teknik adamları çomaklayacaksın! Bunun en son, en güzel misali Belhanda ile Galatasaray Teknik Direktörü Tudor. Demek ki, bunlara fazlaca "Koçum, aslanım" demeyeceksin. Şımarıyorlar... Her an sopayı elinde bulunduracaksın. Ya dürteceksin, ya kafalarına geçireceksin sopayı. Dün gece bu, net bir şekilde gözüktü.



GENÇLER'iN HALiNE BAK!

NE ekersen onu biçersin! Önce Gençlerbirliği ne ekmiş ona bir bakalım. Sevgili İlhan Ağabey vefat etmiş, yerine oğlu Murat Cavcav gelmiş. O sırada da teknik adam olarak takımın başında Ümit Özat var. Futbolcu almışlar, takım hazırlanmış, teknik direktör değiştirmişler ve takım bu halde...

Yapılan transferler düzgün mü? Görüntüye göre değil! Peki geri dönüp kitaba bakarsanız, maliyetleri nedir onu bilemem. O İlhan Cavcav'ın oğlu ile Ümit Özat'ın arasındaki bir olay.