Beşiktaş idman yaptı

Maçta şunu net bir şekilde gördük; Göztepe bir atarsa, Beşiktaş iki atar. Siyah-beyazlılar Avrupa’da rahatlayınca lige biraz daha sarıldı

Beşiktaş ile Göztepe arasında kadro olarak büyük fark var.

Siyah-beyazlılar, 90 dakikayı çok rahat götürdüler.

Seyrederken şunu görüyorsunuz;

Göztepe bir atsa, Beşiktaş sıkarsa iki atabilir. Avrupa'da da rahatlayınca ligi maçlarına biraz daha sarıldılar.

Ama şu bir gerçek. Beşiktaş'ın orta sahasında hâlâ bir sorun var.

Bakınız!

Quaresma, Cenk, Babel ve Talisca… Bunlarda bir sorun yok. Topu bu oyunculara getirirseniz, bunlar işi becerirler. Ama onlar orta sahaya yardıma gelmeye başlayınca sıkıntı ortaya çıkıyor. Eğer rakip, orta saha ile bu dört ismin bağlantısını keser ve bu oyuncuları ortaya ve defansa yardıma getirirse o zaman Beşiktaş'ın işi zorlaşıyor.

Çünkü bu dört oyuncu, enerjilerinin çoğunu top çıkarmak için geriye gelirken harcıyorlar. Bu sefer hücum güçleri azalıyor. Göztepe takım olarak bu bağlantıyı kesebilecek kapasitede değil. En üst düzey hücumcuları da olmayınca maçı çok rahat kaybettiler.

Aslında sonuç normal. Göztepe ligin yeni takımı. Mümkün olduğu kadar puan alıp orta sıralarda yer tutmaya bakacak. Yoksa Beşiktaş'ın rakibi zaten değiller. Bu maçı kaybetmeleri de çok önemli değil.

Çünkü onların rakibi Beşiktaş değil.

Öyle olmasına rağmen Fabri, özellikle oyunun başında birkaç pozisyonda iyi yer tutarak büyük tehlike çıkmadan pozisyonları engelledi.

Beşiktaş'ın bir avantajı sahaya çıkacak 11'in hemen hemen 8'i 9'u belli. Bu önemli bir avantaj. Dün de bunu çok rahat gördük zaten. Ama bir dezavantajları var kenarda oturan yedekleri hemen hemen hep aynı yerlerin adamları. Yani Beşiktaş'ın orta alanda en az bir hatta iki etkili alternatif futbolcusu olması gerekir.

Eğer Avrupa'da daha fazla gidip, Türkiye Ligi'nde sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaksa… Beşiktaş İzmir'de güzel bir antrenman yaptı ve kazandı.



MAÇ RAHATTI HAKEM DEĞİL

HAKEM Hüseyin Göçek, bu kadar kolay maçta bile çok rahat düdükleri çalamadı. Göztepe'nin attığı golde ofsayt var. Bu, onun hatası değil. Ama ikinci yarıda Beşiktaş hücumunda Kadu'nun Talisca'ya yaptığı hareket ceza alanı içinde mi, dışında mı? Bu tartışılır. Pozisyonun nerede olduğu önemli değil. Neden? Çünkü hareket kesin faul ve kırmızı kart. Hüseyin Göçek, göstere göstere "devam" dedi. Maç iki farklı devam etmese iş çok zorlaşacaktı.