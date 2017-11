Hakem Beşiktaş’ı kurtardı

Kırmızı kart gören Henrique’nin yerinde Babel, Quaresma veya Cenk olsa ne olurdu? Çok açık söylüyorum; Kart bile çıkmazdı!

Beşiktaş seyircisini de hakemi de arkasına alıp bastırdı, 10 kişi kalan Akhisar'ı bunalttı gözüktü.

Ama gereksiz işler yaparak golü de bulamadı.

Hakem Serkan Çınar iki taraftan da tepki çekti.

Sevgili okuyucular! Bu hakem kim biliyor musunuz?

Seneler evvel Yusuf Namoğlu'na gidip, "Yusuf Ağabey ben İstanbul hakemi olduğum için büyük takımların maçını vermiyorlar. Ben işimi Edirne'ye aldırsam, bana büyük takım maçı verir misiniz?" diyor… Yusuf'un cevabı da "Oğlum büyük takım maçı yönetmen için Edirne'ye gitmene gerek yok. Sen iyi hakem ol İstanbul'da da maç alırsın" oluyor. Bakın bu küçük bir anekdot!

Burada ana fikir şu; büyük maç almak için nelere tenezzül ediyor. Peki böyle bir hakem büyük takım maçlarını yönetirken ne yapar? İşte dün akşamki gibi yapar.

Taraflı-tarafsız herkese soruyorum. Acaba kırmızı kartta Akhisarlı Henrique'nin yerinde Babel, Quaresma, Cenk olsa hakem Beşiktaşlı bu oyuncuları atabilir miydi?

Çok net söylüyorum; Kart bile çıkarmazdı. Penaltı pozisyonunda doğru karar verdi ama kırmızı kartta çuvalladı.

Kırmızı kartta pozisyona 1.5 metre yakınsın. Her şeyi görüyorsun. Uyanıklık yapacaksın ya, dönüp yardımcıya gidiyor "Kırmızı mı?" diye soruyorsun. Yahu sen nasıl adamsın? 1.5 metre önündeki hareketi, 60 metre ötedeki adama soruyorsun! Gözün mü görmüyor?

Beyler bu tarz yapacaksanız, bu işi hiç yapmayın!

Bakın! Maç 11'e 11 oynansa nelere gebe olacaktı?

Çünkü Akhisar gelmeye başlamış, Beşiktaş'ın arka tarafı yalelli olmuştu.

Bir futbolcu sakatlanmış yerde yatıyor. Beşiktaşlı oyuncular başına üşüşmüş adamı itip kakıyorlar. Sen hakem olarak önce yerdeki oyuncuya sahip çıkacaksın. Düdük elinde, saat elinde, kartlar cebinde… Olaya önce hakim ol, uzatmaya eklersin! Ha 7 olmuş, ha 9! Her şey senin elinde… Ama dünkü gibi futbolcuya futbolcuyu vurdurursan sen şamar oğlanına dönersin!

Şuraya bakın, maçı bırakıp nerelere geldik!

Neyse, gelelim maça… Negredo santrfor başladı, Şenol hoca baktı olmuyor Lens'i çıkarıp Cenk'i soktu, yine olmadı Negredo'yu çıkarıp Babel'i aldı. İyi güzel de burada bir tek olay var. Maç 0-0 gidiyor risk alacaksın.

Ben olsam kesin ikisini de oynatırım. Ortalar hep Negredo çıktıktan sonra geldi. Bakınız! Negredo hareketli, öne arkaya koşu yapan alan yaratan bir oyuncu. Cenk ile birlikte kapıyı kırıp içeri girebilecek adamlar.

Bir de şu var; Şenol Güneş, Akhisar'dan birinin atılacağını bilebilseydi -ki böyle bir hakemde bilmesi lazım Şenol hoca, eski kurttur- Negredo'yu oyundan almaz çift santrforla kapıyı zorlardı.

Arkadaşlar bakınız! Şu açık ve net; Şenol Güneş, bundan önce bazı maçları nasıl döndürdüyse bu maçı da verdi! Bu kadar basit. Yani formsuzdu…



BİTTİ O DEVİRLER!

Misafir takımın kalecisi Lukac çok iyi oynadı.

Peki Beşiktaş kalecisi Fabri kötü mü oynadı?

Hayır, o da iyi oynadı. Akhisar az geldi, öz geldi. Tam işi bitirecekken hakem devreye girdi ve bence dün gece Beşiktaş'ı kurtardı.

Bakınız! Ligin ortasına geliyoruz. Bu tip maçları alamazsan şampiyon olamaz, şampiyon olamazsan Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin.

Bunların hepsi birbirine bağlı. Vakit geçtikçe her takım dirençle olacak. "Sonradan gelir farkı kapatırım" dersen yanılırsın. Bitti o devirler!