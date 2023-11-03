Kartal ve Avcı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yaşanan sakatlıklardan sonra ilginç bir yöne evrilirken, iki teknik adam için satranç tahtası da kurulmuş oldu. Bu maç teknik direktörlerin üreteceği B planlarının testi olacak. Çok önemli 3 eksiğine rağmen F.Bahçe'nin kadrosu daha iyi. Ancak eksiklerin yeri aynı kalitede dolmaz. Trabzonspor açısından Bakasetas ve Trezeguet'nin yeri de zor dolar. Öyleyse şapkadan tavşan çıkartmanın vakti değil mi? İşte size teknik adamların maçı. Üstelik alınacak galibiyet 3 puandan daha fazla anlam taşıyacak.

F.Bahçe eksiklerine rağmen galibiyet serisini sürdürürse takipçilerinin hevesini kursağında bırakacak belki de inancını kıracak. Trabzonspor ise lidere ilk yenilgiyi aldırmanın motivasyonuyla ivme kazanacak. Abdullah Avcı'nın yolu iyice açılırken, taraftarla takımın arası da düzelecek. Nereden bakarsanız bakın iki taraf için de büyük kazanç var. Elbette Kadıköy'deki taraftar etkisini unutuyor değilim. İsmail Hoca'nın en büyük desteği seyircisi olacak. Zor bir eşik. Bakalım kim hasarsız çıkacak?

SAKATLIK KABUSU

İsmail Kartal kas sakatlıkları için termal kamera ile kontrol yaptıklarını ve olası sakatlıkları önleyebileceklerini söylemişti. Bildiğim kadarıyla Fred, Cengiz ve King kas sakatlığı yaşadı. Djiku darbe almıştı. Serdar Aziz de öyle. Becao'nun tendon kopması zorlamaya da, zemine de bağlı olabilir. Ama bunca sakatlık üst üste gelince gözler ister istemez takımın fizik kondüsyon ekibi ve doktorlarına dönecektir. Ben Fred konusunda İsmail Hoca'nın, ekibinden hesap sorması gerektiğine inanıyorum. Becao da sakat sakat ilk yarıyı bitirmemeliydi. Özetle, İsmail Hoca ve yardımcıları iyi sınav veremedi. Artık iş doktorların becerisi ve oyuncuların tedaviye vereceği yanıta bağlı. Ama yeni sakatlıkları önlemek için radikal tedbirler almak, gerekirse ekibi yenilemek gerek. Bu işin şakası yok. Sonra ne galibiyet serisi kalır, ne de şampiyonluk yarışı. Unutmadan… Kulüplerin sakatlık açıklamalarını doktorlar dışında anlayabilen var mı?

ZAHA VE DİĞERLERİ

Galatasaray'da yeni transferler içinde en ciddi katkıyı Davinson Sanchez verdi. Çünkü hazırdı. Tetteh inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Angelinho savunmada yok. Hücumu da Almanya günlerini aratıyor. Bakambu sanırım İcardi'nin arkasında özgüvenini yitirdi. Hala devreye girememesini açıklamak güç. Kerem Demirbay'ın yapabilecekleri sınırlı ama yerli matematiğinde alternatif olur. Ziyech maalesef bir ileri iki geri gidiyor. Görünen o ki sakatlık sorunları onu ciddi şekilde etkilemiş. N'Dombele için söyleyecek söz yok. Bu kilo ile oynayamaz. İşin kötüsü bunu dert ediyormuş gibi de görünmüyor. Halil için bir şey söyleyemiyorum bile. Gelelim Zaha'ya… Beni en çok şaşırtan o oldu. Bu kadar potansiyelli bir futbolcunun M.United maçı hariç oyunun kaderine etki edememesi garip. Ligde rakipler Zaha'ya yeteneğini kullanacak boş alan bırakmıyor. O da bir fazlasını yapmıyor ya da yapamıyor. Aşağı yukarı bütün rakipler G.Saray'a karşı kapalı savunma ile oynayacak. Zaha elini taşın altına koymak zorunda!