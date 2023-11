Artısı eksisi

Sakatlık kabusu yaşayan Fenerbahçe, 5 puanlık zayiatla da olsa milli araya lider girmeyi başardı. Başardı ama defolar da birer ikişer çıktı ortaya. Her şeyden önce Fred'in bu takımın orta saha dinamizmi ve pas bağlantısı konusunda kilit rol oynadığına şüphe kalmadı. Fred'in oynaması kadar, oynatma becerisi de üst düzeyde. Stoperlerin hepsi 'pert'e çıkınca sıkıntı çok büyüdü. Hızı, pozisyon becerisi ve top kullanma yeteneği ile Djiku en çok aranan stoper oldu. Eksikliği çok hissedilen isimleri saydık, bir de varlıkları ile sıkıntı yaşatanlar var. Mesela Zajc. İsmail Hoca ona fazlasıyla şans vermesine rağmen el freni olmaktan öteye geçemedi. Samet için de olumlu değerlendirme yapmak güç. Samet ancak savunmayı geride kuran takımların, arkaya yaslanarak oynayan stoperi olabilir. Her öne çıkışı hata riski taşıyor. İrfan Can ciddi katkı yapmasa 15 milyonluk transferi ile büyük bir fiyasko olarak damgalanacak Cengiz'den bahsetmiyorum bile. Gelelim yorgunluk belirtilerine... Tadiç kesinlikle yorgun ve hareketsiz. Yirmi metrede oynuyor. Geldiğinde bu görüntüde değildi. Dzeko da yorgun. Yorgunluk vuruş kalitesini de olumsuz etkiliyor. Hatta 24 yaşındaki Szymanski'nin fizik kalitesinde bile düşüş var. İsmail Hoca da görüyordur. Acil önlem gerek!

AÇMAZ

Galatasaray yeni transferler içinde sadece Davinson Sanchez 'den katkı alabildi. Buna rağmen eldeki kadro zaten potansiyelli olduğu için zirve ortağı olmayı başardı. Yine de bu görüntü takımın oyun gücünü olumsuz etkilediği gibi, kadro karmaşasına da yol açtı. Öncelikle, büyük beklentilerin olduğu Zaha, M.United deplasmanı ve bir, iki Süper Lig maçının kısıtlı bölümlerine sıkışan oyununu genele yayamadı. Hal böyleyken Kerem alıştığı bölgeden uzak kaldı ve üretkenliği azaldı. Öyle ki sol kanatta 11, forvet arkasında 1 kez gole katkı yaptı. Kerem on numara pozisyonuna geçince, Mertens de iyice devreden çıktı. Ya Ziyech'e ne demeli? Tete tam çıkış yapıyor derken devreye girdi. Zaten Barış Alper varken oynadığı bölgede bir de Ziyech tehdidi çıkan Tete'nin verimi iyice düştü. Ziyech de fiziksel eksiklik nedeniyle katkı veremeyince yeni bir sorun daha çıkmış oldu. "Kaan Ayhan ile dirençli, dinamik orta saha mı? Sergio Oliveira ile üretkenlik mi?" açmazı da ayrı bir dert. Angelinho ve Kazımcan eksenindeki, "Önce hücum mu, savunma mı?" ikilemini de atlamayalım. Okan Buruk'un karşı karşıya olduğu çok sayıda açmaz var. Özetle, geçen yılın tersine bu sezon Galatasaray'ın transfer mühendisliği hatalıdır ve Okan Hoca'nın en büyük sorunu bu açmazdır.